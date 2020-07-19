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【新冠肺炎】抗疫要小心 青少年家庭傳播風險最高

環球社會熱點 18:13 2020/07/19

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本港的新冠肺炎疫情反彈，不少民眾選擇減少出門活動，留在家中抗疫。但即使是居家抗疫也要小心，南韓疾控中心的研究指年齡介乎10歲至19歲的青少年，在家庭傳播病毒的風險最高，更建議謹慎考慮應否在秋天重開學校。

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南韓清州疾控中心研究人員，於該國今年1月20日至3月27日停課期間，追蹤該國5,706名新冠肺炎患者，這些患者都是家庭中率先出現症狀的人士，研究團隊追蹤他們的密切接觸者，以確定病毒的傳播方式。

研究結果顯示，青少年如感染新冠肺炎，約有18.6%的人會將病毒傳播給家人等密切接觸者，屬所以年齡組別中傳播比例最高。其次則為年齡介乎70至79歲的長者，約有18%的人會將病毒傳播給密切接觸者。

至於年齡在9歲或以下的幼童，在家中傳播病毒的風險為最低，僅有5.3%的人會將病毒傳播給密切接觸者。

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研究團隊指出，11.8％的家庭密切接觸者都感染新冠病毒，而青少年傳播給家庭成員的比率高於成年人。但研究人員認為，結果顯示學齡幼童的家庭成員感染率偏低，可能是由於南韓當時採取停課及社交距離等措施控疫，有助減低校園傳播病毒的機會。

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責任編輯：何穎兒

南韓疾控中心的研究指年齡介乎10歲至19歲的青少年，在家庭傳播病毒的風險最高。

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