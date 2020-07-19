【港區國安法】陳茂波：美國制裁行為是典型的雙重標準和霸權主義

▲ 財政司司長陳茂波發表網誌稱，美國的制裁行為，是典型的雙重標準及霸權主義行徑。

財政司司長陳茂波發表網誌稱，最近美國的所謂制裁措施，雖然引起市場的一些疑慮，但對本港經濟的實質影響有限。儘管如此，美國這些行為嚴重違反國際法和國際關係基本準則，在自己國內時常高舉國家安全，卻不許其他國家合法地保障自身的安全和權益，是典型的雙重標準及霸權主義行徑，對此堅決反對。

陳茂波表示，自從香港國安法實施以來，香港的金融市場保持平穩、運作有序。港元匯價穩定並偏向強方兌換保證水平。銀行體系沒有明顯的資金流出跡象；相反，自6月以來超過110億美元資金流入港元體系，銀行體系的存款總額在過去幾個月也持續上升。股票市場交易活躍有序，市場對一連串公開招股集資活動反應踴躍。

陳茂波又指，近日廣泛接觸金融巿場中不同界別的機構，個別金融機構就港區國安法適用情況表示了一些關注。他表示，香港國安法針對的只是四類有意圖嚴重危害國家安全的行為及活動，不會對金融市場運作及合法營運的金融機構和市場人士構成影響。

陳茂波補充，香港國安法不會影響有關機構和人士從事正常業務、參與市場活動或分配資本，亦不會阻礙他們如常處理自有的資料和數據、搜集或發放資訊、進行商業研究和分析或發表意見，更加不會影響其與任何本地或外地的個人或機構進行正常的交流活動。換言之，只要金融業界繼續在本港現行法律的框架下正常經營，他們的業務運作將一切如常。

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