【情侶買樓】幫另一半做擔保　到底好唔好？

香港樓價高企，情侶夾錢買樓很常見，若一方入息不夠，通不過壓力測試，自然找另一半做擔保，皆因銀行將「借款人」及「擔保人」入息共同計算，有助通過壓力測試。不過，若雙方最後分手，作為擔保人的一方，又可否隨時向銀行取消身分，重獲自由？

事實上，做擔保總有風險，更不能單方取消擔保身分。假如最後分手，對方拒絕幫你甩擔保，你亦無計。最不幸的是，若借款人未能供款，甚至斷供，作為擔保的你，便要履行還款責任。此外，若借款人延期還款，作為擔保的你，信貸評級也可能受影響，令往後貸款難度增加。

此外，若有擔保在身，又想申請按揭買樓，其實也有影響，因須通過較高標準的壓力測試，而按揭成數亦遭下調。因此，若有意為另一半做擔保，一定要諗清楚。

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