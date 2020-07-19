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【香港疫情】晚市堂食禁令延長　灣仔食肆料生意再挫3成

商業 17:59 2020/07/19

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本港疫情第三波爆發未止，政府宣布晚市禁止堂食的措施延長7日，且公務員可在家工作；料將有更多私人企業亦開始跟從。食肆生意必然受影響，有灣仔麵店東主指，本來生意已跌近一半，料下周將再跌3成。

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灣仔人流減　生意挫半

拾味山西刀削麵館老闆方先生指，受「晚6朝5」禁止堂食影響，過去數日生意額已跌近一半。隨著公務員可在家工作，他相信灣仔區的人流將會續減，生意再挫3成。方又透露，近日多了顧客選擇外賣，外賣佔整體生意的份額由10%至15%，增加至50%；料下周佔比將會再上升。

方又指，現時僅希望疫情可盡快過去，冀政府可帶頭紓緩租金壓力。他解釋，早前業主願意「分期減租」約5萬元，每月減1萬元至9月。現時疫情再爆發，方坦言難向業主商討租金寬減的安排，又稱作為小商戶，欠缺與業主討價還價的本錢。

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小店冀「保就業」資助7成薪金

同樣位於灣仔的牛霸小麵店亦指，近日生意已跌近3成，料未來一周生意續跌1至2成。店長陳先生透露，外賣生意佔一半左右，但由於主要客源是附近的上班一族，「晚上外賣生意不多」，該店已於晚上休業。

面對現時困境，他期望政府推出僱主、僱員雙向的補貼計劃，按營業額發放津貼；並提高「保就業計劃」的資助比例，由補貼50%增至70%。

【餐飲寒冬】黃家和料600間食肆晚市休業　業界損失50億

記者：葉泳珊

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