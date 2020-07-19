【港區國安法】證監會：未見《國安法》在任何層面影響金融市場運作

▲ 證監會重申，如《港區國安法》頒布前一樣，繼續監管香港市場。

《港區國安法》實施後，證監會與在本地市場營運並活躍於國際間的金融機構進行對話，並已與特區政府就機構的關注溝通。證監會表示，未見在任何層面上會影響或改變機構及上市公司現時在本會執行的監管機制下產生、存取、發放及傳達金融市場和相關商業資訊的方式。

證監會指，與金融機構的對話內容主要圍繞各機構對國安法的潛在適用範圍，及其對金融機構目前在香港經營業務的方式帶來的影響所表達的關注。

證監會舉例指出，分析師所使用的資料和數據的來源，及該報告中發表見解及意見而言，所適用的原則及採用的方法都應維持不變。

證監會又表示，自《港區國安法》頒布以來，本地股票及衍生品市場一直保持有秩序地運作，股市的交投仍然非常活躍。證監會又重申，如《港區國安法》頒布前一樣，繼續監管香港市場。

不過，據有前報導有指，Google、Facebook及微軟會暫停向香港監管機構提供客戶數據及資料，更有企業擔心因而受到美國政府制裁。

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