【另類投資】Netflix ELN息率高達33厘 專家反看好騰訊ELN享3大賣點

美國5大科網巨頭（FANNG）業績陸續放榜，打頭陣是在美國掛牌的串流媒體巨挈Netflix（美︰NFLX），連帶旗下的衍生工具亦為短炒客窺伺，以一個月期股票掛鈎票據（ELN，Equity Linked Note）為例，如以九五折定價計，息率（年息）有33厘。同樣受惠疫情在家煲劇的騰訊 （00700） ，其相同條款的ELN息率22厘，息率較Netflix的ELN低11厘。但專家認為，投機客隔山買牛倒不如吼本地薑，料股王騰訊在疫市下可享有3大賣點。

上述玩法是若投資兩股九五折定價的ELN計，股價在一個月後企穩在行使價之上，以ELN入場費齊為100萬港元，富貴險中求族如冷敲Netflix，按理帳面可穩袋27,500元，較騰訊合約到期時賺息18,333元，多賺約9,167元。

不過，星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，全球疫情仍未受控，市民被逼閉關宅在家，宅經濟股料續受捧。而疫市帶旺網上娛樂，變相亦令騰訊首當其惠，投資者隔山買牛倒不如捨遠取近，轉吼本地薑。

王良享續指，Netflix股價勁玩過山車，由今年初的324美元，一度急升至上周一（7月13日）的570美元破頂位，高低波幅甚大；但上周五（17日）卻因次季業績遜預期而插水6.52%，收報492.99美元，全周更急瀉逾一成。況且，其業績放榜後，暫未悉大行有否修正對其盈利預測及目標價。

相反，綜合市場分析指，騰訊具3大賣點，包括︰

（1）恒指公司於明天（20日）發布一項科技指數詳情，市料公布「港版納指」，以騰訊市值僅次於阿里巴巴 （09988） ，定會上榜，憧憬「ATMX」等中資科網股又再熱炒一番。加上，市料科技股主題指數快將出台，冀成為繼恒指及國指後，另一受市場歡迎的主流指數，遂料強勢股長升長有；

（2）騰訊將於8月12日公布季績，在交半年成績表前，大行已鬥牛，頻上調股王的目標價，刺激其破500元後再創新高；而最牛是花旗料見649元，較現市價呈兩成以上的潛在漲幅；

（3）另一賣點是8月26日為深圳經濟特區成立40年，市傳習主席或南下，騰訊新總部設在深圳，龍頭股有機會再起動，相信可吸引北水炒作。

反觀綜合外電指，Netlix作為擁有大量獨家視頻內容的串流平台，在疫情期間為訂閱用戶提供在家娛樂。投資者擔心，網上電視面臨內容不足，盼重啟拍攝工作。

可是，眼下全球疫情惡化，Netflix亦面臨重大危機。作為串流平台，持續推出不同的電影和劇集，是留住訂閱用戶的關鍵之一。與迪士尼影音平台Disney+不同，Netflix並沒有經典節目和電影作為備案，以持續為觀眾提供新內容。報道指，Netflix最近購買不少電影和節目的版權，確保來年有足夠的新內容。Netflix承認，礙於公司的拍攝遍及全球，暫未有完美的方案去重啟拍攝，而亞太區的拍攝進度是最受影響。目前，公司在德國、意大利和英國等歐洲地區的拍攝及製作已恢復。

由此可見，Netflix結構產品是否值博見仁見智，但箇中業務瓣數甚有睇頭，據其新近業績公布，Netflix 是全球串流娛樂服務事業「一哥」，在逾 190 個國家與地區擁有超過1.93億名付費會員，內容包括影集、紀錄片與劇情長片等，橫跨多種類型和語言。會員可以透過任何配備上網功能的裝置，隨時隨地不限時數盡情觀賞。

至於第二季熱門內容，觀影人次均以上線後 28 日內計算，包括︰9,900 萬戶收看《驚天營救》（Extraction）；6,500 萬戶收看《紙房子》 （Money Heist）； 5,900 萬戶收看《錯愛小姐》（The Wrong Missy） ；2,700 萬戶收看名導 Spike Lee 新作《誓血五人組》（Da 5 Bloods）。 另方面， 持續擴充親子內容，吸引 3,800 萬戶收看《威樂比這一家》（The Willoughbys）。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪