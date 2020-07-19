林鄭：公務員可在家工作一周 食肆禁晚市延長一周（不斷更新）

行政長官林鄭月娥與多名官員下午4時見記者，料將收緊防疫措施。本網將作文字直播。

林鄭月娥表示，現時香港疫情未有受控跡象，今天超過100宗確診個案，為疫情以來最高單日數字。政府推出多項措施，包括：1）明日起各政策局及部門只會提供應急及必要之措施，公務員可在家工作，做法會先維持一周；2）食肆禁止晚市的做法延長一周；3）將強制配戴口罩的措施伸延至所有室內場所；4）要求中學採其他形式處理DSE放榜，以減少人群聚集。

另外，從7月25日開始，外來抵港人士若來自七個高風險地區，即使檢測呈陰性亦不可回家隔離，須自行租住酒店隔離14日。林鄭月娥又指，現時來看立法會立法會選舉未有改動，她形容選舉是非常嚴肅的事，不能隨便作修訂。

以下為不斷更新內容：

【16:01】收緊豁免檢疫人士？陳肇始表示，有一定需要才會豁免他們檢疫，如機組人員、船員等，當局一直有監督他們的健康。現時施加了更多保障，要他們做檢測，填健康申報等。衛生防護中心正追查第三波發源頭，現無證據顯示第三波源頭來自豁免檢疫人士。

【16:57】現時醫管局有2300萬個外科口罩、260萬個N95外科呼吸器、510萬件保護衣、880萬個面罩，相信夠3個月使用。

【16:55】為何仍分室內及室外配戴口罩？因確診個案多現在食肆、商場等，加上部分室內場所人流較大，針對性先做室內及公眾地方。

【16:55】公共交通口罩令15日實施至今，有40宗不遵從規模配戴口罩的個案，但無任何檢控。

【16:53】現時來看立法會選舉未有改動，形容選舉是非常嚴肅的事，不能隨便作修訂。

【16:39】會繼續將亞博用作檢測等候中心，亦會研究亞博內其他場館的用途。亞博有兩個用途：1）支援醫管局無病症病人檢測隔離，2）未來若再有安老院受影響，需將長者遷出安老院，則會利用亞博作為硬件設施。另如情況惡化，不排除會徵用駿洋村第二期入伙的單位。

【16:36】陳肇始：現時已啟用一家酒店作為檢測等候中心，是政府行為，政府將作安排。現時返港人數見多，需做好準備，例如一家酒店是否足夠，正探討是否有其他酒店可用。

【16:35】如情況惡化會繼續出招，參照外國例子甚至有禁足令。

【16:32】呼籲業主減租。理解市民抗疫疲勞，呼籲市民繼續忍耐，等到本輪疫情受控。也呼籲僱主與僱員共度時艱，不要裁員。

【16:30】從7月25日開始，抵港人士若來自七個高風險地區，即使入境人士檢測呈陰性亦不可回家隔離，須自行租住酒店隔離14日。

【16:28】第三類隔離處所是酒店，此前礙於酒店並非最理想隔離及檢疫中心，及市民、酒店業主、員工並不願意，但近期有正面發展。政府會出資酒店供來港人士等候檢疫結果，一般只需租住一晚，因檢疫檢測一天可完成，陰性才能返家進行14天強制檢疫。

【16:25】衛生防護中心的檢疫中心設施。竹篙灣800個單位已投入服務，700個單位準備就緒。會爭取年底前興建2000個單位，總數量爭取達至3500個單位。

【16:23】醫管局短期內將啟動社區隔離措施，會接管鯉魚門渡假村（300個床位），及改裝亞洲國際博覽館，以安置症狀輕微的病人。亞洲國際博覽館規模未定。

【16:20】下周為DSE放榜日，建議學校採取網上方式進行，如學生必須回校亦要分時段進行。

【16:18】食肆無晚市的做法延長一周。無意禁止早午餐，因做法與香港市民習慣落差太大；呼籲食肆嚴格遵守系列措施，採用分隔板等，減低風險。

【16:16】上周推新例要求乘客在交通工具強制配戴口罩，零星乘客不守規矩，不排除執法及監控；今日起將措施伸延至所有室內場所。

【16:13】明日起各政策局及部門只會提供應急及必要之措施，大部份櫃枱服務會暫停，公務員可在家工作，做法會先維持一周。有六成公務員仍會服務市民。

【16:10】過去一個星期，病毒檢測數量接近每日一萬。到目前為止，做了113間東九龍安老院的員工檢測，檢測了近4000個員工，已檢測3000個，全部呈陰性，日後冀擴闊至所有安老院。政府為的士司機於全港4個地方設立檢測點，供的士司機預約，現有5000預約，819名司機已進行檢測。另外，已於食肆採集2500個員工深喉樣本。

【16:09】今天超過100宗，為疫情以來最高單日數字。

【16:08】林鄭表示，自7月初有新一波爆發後，確診519宗，其中411宗本地個案，其餘108宗為輸入；疫情總計確診1778宗，死亡12宗，林鄭指情況非常嚴峻，疫情未有受控跡象。新爆發疫情亦包括各行各業以及不同群組，涉及餐廳、公共屋邨，涉及的士司機、醫院員工、出現在街市的市民等，所涉行業也眾多。。