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【澳洲疫情】墨爾本強制戴口罩 一罩難求民眾改搶衣車

環球社會熱點 15:27 2020/07/19

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澳洲墨爾本強制民眾戴口罩，掀起一股搶購口罩的熱潮，甚至連衣車也幾乎搶購一空。

澳洲的新冠肺炎疫情持續升溫，墨爾本所在的維多利亞州確診病例也增加。維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）宣佈實施口罩令，強制要求墨爾本及米切爾郡的居民外出時要戴口罩，隨即掀起一股搶購口罩的熱潮，有民眾甚至連衣車也搶購，希望用來自行縫製布口罩。

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澳洲媒體報道，維多利亞州上周六（18日）再增363宗病例，與前一日的217宗病例相比，呈明顯上升趨勢。維州州長安德魯斯宣佈，要求墨爾本和米切爾郡（Mitchell Shire）民眾都必須佩戴口罩，違令將罰款200澳元（約1,100港元）。有關措施將於周四（23日）起實施，以提供足夠時間讓民眾採購口罩。

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維州政府的口罩令隨即引起民眾恐慌，墨爾本及米切爾郡的民眾都湧至商舖搶購口罩。社交媒體Twitter上有人形容，民眾在店內「互相踩踏」（climb over each other），澳洲手工藝用品連鎖店Spotlight的停車場泊滿了車，更有50人排長龍等候入店購買用品自製口罩。

澳洲《太陽先驅報》更報道指，墨爾本的斯普林韋爾（Springvale）地區的Spotlight也有大量民眾，甚至要排隊半小時才可進入店舖，店內的衣車也幾乎遭搶購一空。

有民眾批評政府強制戴口罩，反而導致大量人湧到商店等場所搶購口罩，完全不符合政府要求民眾留在家中的防疫指引，甚至可能引起疫情擴散。

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責任編輯：何穎兒

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