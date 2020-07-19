  • 32°C
香港時間 : 2020719日 (日) 15:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【封殺華為】英國5G擬轉投日本供應商　取代華為技術

科技 15:26 2020/07/19

分享：

英國封殺華為後，5G網絡或轉投日本供應商。（圖片來源：法新社）

英國禁止中國電訊設備商華為參與當地5G網絡建設，並要求英國的電訊公司在2027年前拆除所有華為的電訊設備。據日本媒體報道，英國政府正轉投日本供應商，以建立5G網絡。

《日經亞洲評論》昨日報道，英國官員在東京向日本官員表示，日本電氣公司（NEC）和富士通集團可能會取代華為，成為英國5G網路設備的供應商。英官員已經要求日方提供支持，以提高5G網路的技術和成本效率。報道指，英國冀讓日本公司與愛立信、Nokia等歐洲供應商展開競爭，以推動開發適合英國電信公司採用的低成本產品。

>>【網絡安全】香港VPN開發商洩漏資料疑雲　涉2000萬用戶

>>【網絡安全】Twitter名人帳戶被入侵初步調查　共130個帳戶受攻擊

日本佔全球5G技術市場不足1%

自英國政府於17日決定明年起禁止移動營運商購買5G設備，英國政府官員在16日會見日本政府機構代表尋求合作。日方亦認為與英企合作有必要。現時華為、愛立信、諾基亞三間公司控制了全球5G近80%的市場，日本的NEC和富士通比例不到1%。報道亦引亦消息人士指，NEC已正在與英國正在討論、而富士通的消息人士表示，該公司正在尋求在歐洲銷售其產品的機會。

責任編輯: 周俊霖

相關文章

印度電訊商宣佈自行開發5G網絡　計劃明年部署
2020/07/17
印度電訊商宣佈自行開發5G網絡　計劃明年部署
【6G技術】三星率先發布6G白皮書　傳輸速率快5G 50倍
2020/07/14
【6G技術】三星率先發布6G白皮書　傳輸速率快5G 50倍
【華為禁令】法國不禁止華為5G設備　促電訊商避免使用
2020/07/06
【華為禁令】法國不禁止華為5G設備　促電訊商避免使用
【5G手機】預估今年全球售2.3億部　華為有望取代三星稱霸
2020/07/06
【5G手機】預估今年全球售2.3億部　華為有望取代三星稱霸
5G 英國 Nokia 華為

下一篇文章

【網絡安全】Twitter名人帳戶被入侵初步調查　共130個帳戶受攻擊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【科技一周回顧】香港自治法美禁出口敏感技術　Twitter被比特幣騙徒入侵
【科技一周回顧】香港自治法美禁出口敏感技術　Twitter被比特幣騙徒入侵
【網絡安全】香港VPN開發商洩漏資料疑雲　涉2000萬用戶
【網絡安全】香港VPN開發商洩漏資料疑雲　涉2000萬用戶
【小米產品】小米推吸塵器掃拖機器人等新家居產品　明起發售
【小米產品】小米推吸塵器掃拖機器人等新家居產品　明起發售
旗艦手機影相效果大比拼　iPhone夜攝竟勝Galaxy？
旗艦手機影相效果大比拼　iPhone夜攝竟勝Galaxy？
【網絡安全】Twitter黑客入侵事件最新進展　FBI已著手調查
【網絡安全】Twitter黑客入侵事件最新進展　FBI已著手調查
微軟宣佈即將停產Xbox One X及Xbox One S主機
微軟宣佈即將停產Xbox One X及Xbox One S主機