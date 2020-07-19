【封殺華為】英國5G擬轉投日本供應商　取代華為技術

▲ 英國封殺華為後，5G網絡或轉投日本供應商。（圖片來源：法新社）

英國禁止中國電訊設備商華為參與當地5G網絡建設，並要求英國的電訊公司在2027年前拆除所有華為的電訊設備。據日本媒體報道，英國政府正轉投日本供應商，以建立5G網絡。

《日經亞洲評論》昨日報道，英國官員在東京向日本官員表示，日本電氣公司（NEC）和富士通集團可能會取代華為，成為英國5G網路設備的供應商。英官員已經要求日方提供支持，以提高5G網路的技術和成本效率。報道指，英國冀讓日本公司與愛立信、Nokia等歐洲供應商展開競爭，以推動開發適合英國電信公司採用的低成本產品。

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日本佔全球5G技術市場不足1%

自英國政府於17日決定明年起禁止移動營運商購買5G設備，英國政府官員在16日會見日本政府機構代表尋求合作。日方亦認為與英企合作有必要。現時華為、愛立信、諾基亞三間公司控制了全球5G近80%的市場，日本的NEC和富士通比例不到1%。報道亦引亦消息人士指，NEC已正在與英國正在討論、而富士通的消息人士表示，該公司正在尋求在歐洲銷售其產品的機會。

責任編輯: 周俊霖