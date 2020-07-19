【趣話財經】疫市都要化妝扮靚　內地「顏值經濟」撐起消費市道

愛美是女人天性，不少人都話女人與小朋友錢是最易賺，看內地最新公布的經濟數據，化妝品銷售額一支獨秀逆市大升，又似乎不無道理。

國家統計局早前公布6月社會消費零售總額3.35萬億元（人民幣，下同），按年下跌1.8%，雖然連續第四個月回暖，但仍較市場預期為差。不過，化妝品零售額按年增長20.5%，較5月份亦大升7.6%；而1至6月份累計銷售額較去年同期已基本持平。以產品種類來看，護膚品銷售額按年升64%、彩妝用品升65%、美髮產品升96%。

化妝品銷售如此火爆，除了女士愛美天性之外，近年興起網紅直播帶貨，也有很大功勞。早前京東（09618）舉辦的618大促銷，美妝、個人護理產品銷售額居全網前三。6月阿里巴巴（09988）全網化妝品銷售額同比增66%，1至6月累計增45%；天貓平台護膚品GMV同比上漲33%至121億元、彩妝GMV同比上漲48%至41億元。

華西證券指出，受惠於「顏值經濟」，國內化妝品行業保持高景氣度，國貨龍頭大有可為，有望通過多產品、多品類、多品牌戰略持續提升份額。廣發證券指出，電商產業鏈在疫情後加速滲透，化妝品的電商紅利仍在釋放期，內地品牌借助直播做渠道下沉和新品推廣，代運營服務商幫助品牌快速適應新流量變化，而ODM代工龍頭則受益於行業高景氣度。