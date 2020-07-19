【伊朗疫情】總統料2500萬人染疫 佔伊朗人口3成

全球多國的新冠肺炎疫情反彈，伊朗為中東疫情重災區，增至超過27萬人確診。但伊朗總統魯哈尼上周六（18日）表示，他預計伊朗全國已有2,500萬人感染新冠肺炎，約佔該國人口3成。魯哈尼更估計，伊朗高達3,500萬人在未來數月有機會感染。

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根據美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的數據，截至本港周日（19日）中午，伊朗增至超過27.1萬人確診新冠肺炎，近1.4萬人死亡。伊朗自6月初一直維持每日2,000多宗病例的增幅，疫情未見放緩。

但伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）指出，伊朗衛生部的一項新研究估計，伊朗自爆發新冠肺炎疫情以來，多達2,500萬人已感染病毒，為目前確診數字的92倍。如按照伊朗約8,100萬的人口計算，伊朗或高達30.8%的人口染疫。

魯哈尼又表示，未來數月或仍有3,000萬至3,500萬人染疫，預計住院患者人數將會急升，達到過去150日的2倍。

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伊朗的新冠肺炎患者死亡數字近期亦急升，伊朗議會於今年4月的一份報告曾指出，伊朗的死亡人數或為官方數字的兩倍。報告更指出由於伊朗的檢測不足​​，當時的實際感染人數或為官方確診數字8至10倍。

由於伊朗疫情仍未受控，伊朗本月初實施強制措施，要求民眾在公共場所必須戴上口罩。首都德黑蘭更關閉部分公共場所，包括咖啡店、動物園及室內泳池。

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責任編輯：何穎兒

▲ 伊朗總統魯哈尼預計全國已有2,500萬人感染新冠肺炎，約佔該國人口3成。