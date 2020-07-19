【A股布局】另一波沽壓又起　A股最猛解禁潮殺到

繼社保基金沽貨後，下周A股將會迎來下半年最大的限售股解禁潮，處於高位回落，市場氣氛由熱轉冷的A股能否再次承受另一波沽壓，須密切觀察。

據內地報道，下周將有70家上市公司，合共2,589億元市值的股份會面臨解禁，單單在下周三（22日），解禁股份的市值便達到1,792億元人民幣。

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WIND數據顯示，7月開始有限售股解禁的上市公司有234家，共有209.8億股開始流通，市值達6,473.7億元人民幣，是今年來規模最大的月份。

從解禁規模看，超過百億的公司有4家，分別為中微公司（滬：688012）、瀾起科技（滬：688008）、虹軟科技（滬：688088）及睿創微納（滬：688002）。當中，中微公司為科創板上市的半導體企業，解禁規模達414.7億元人民幣。由於股價自年初至今累計升幅達130%，相信股東難以抵擋套現的誘惑。

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事實上，之前已有不少股東、管理層眼見股價表現超好，紛紛出來減持股份，最經典有公司在減持通告直認，該公司股票投資價值降低，不知接貨的散戶有何感受。