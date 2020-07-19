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【美國疫情】連續2日增7萬宗病例 德州佛州破萬確診

環球社會熱點 12:39 2020/07/19

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美國的新冠肺炎疫情嚴峻，單日新增病例已連續2日超過7萬宗。德州與佛羅里達州為疫情重災區，新增確診病例都超過1萬宗。另外，華府為應付佛州的患者人數急增，更緊急調撥3萬劑瑞德西韋往該州醫院。

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【新冠疫情】全球確診突破1400萬 每小時增1萬宗

根據美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的數據，美國上周六（18日）再增71,558宗病例，超過366萬人確診新冠肺炎。美國上周平均每日新增病例，較前一周增加18.34%，疫情大幅升溫。

按上周的病例增幅計算，美國19州的每日平均新增病例都創新高，其中大多數州份的增幅更超過25%。33個州的平均住院患者人數持續增長，其中14州更創新高。

多州的死亡人數在過去一周也呈上升趨勢，亞利桑那州、佛羅里達州和德州的平均每日死亡人數大幅增加50％，增幅突破記錄。至於南卡羅來納州也增加超過22％，為該州最大增幅。

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德州與佛羅里達州上周六分別新增過萬宗病例，聯邦政府已向佛州發送1.7萬劑瑞德西韋（Remdesivir），用作治療新冠肺炎患者。但佛州醫院仍表示瑞德西韋的數量不足以應付持續增加的患者，已要求聯邦政府再增撥3萬劑瑞德西韋，預計在未來2至3日內送抵佛州各醫院。

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責任編輯：何穎兒

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，單日新增病例已連續2日超過7萬宗。

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