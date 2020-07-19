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【趣話財經】政府鼓勵券商併購改革　中資券商再吹合併風？

股樓投資 11:38 2020/07/19

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證監會在周五（17日）收市後表示鼓勵券商基金併購重組、支持員工持股、股權激勵等，提高證券基金的競爭力，今年以來中信證券 （06030） 及中信建投 （06066） 已兩次傳出合併消息，今次會否「三顧草廬」？

現階段大家都仍在估估下，不過內地券商過去的確出現不少本地及海外併購的例子，例如國泰君安 （01788） 收購上海證券、光大證券 （06178） 收購當時仍名為新鴻基金融的光大新鴻基 （00086） 、中信證券收購法國里昂證券等。

至於股權激勵往往用於國企改革的其中一部分，對於仍然是國企背景的券商，估計更加有利增加員工的主動性。未來中國金融業肯定要逐步對外開放，內地金融企業需要更多改革，面對外來的競爭。

 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

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