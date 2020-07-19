【港股追蹤】疫情累事？　多隻股份講明業績差

環球經濟今年上半年受疫情困擾，基本上各行各業無一倖免，多隻股份周五發出盈利警告，大部分屬於在本港有經營業務的股份，相信類似消息往後或陸續有來。

經營本港崇光百貨（Sogo）的利福國際（01212）發盈警，集團預期今年上半年虧蝕2.8億元，為上市以來首次錄得虧損。公司指，盈警主要因銷售收入下跌50%，加上疫情爆發以來，導致集團店舖客流量大幅減少。

同樣發盈警的本地股份有康健國際醫療（03886），公司預計今年上半年將由盈轉虧，虧蝕最少8000萬元，主要因為期內病人數量顯著減少及投資物業公平值虧損有所增加。

媒體行業亦有股份發盈警，萬華媒體（00426）預計截至6月底止，首季除一次性租賃修改收益170萬元前的虧損，將較去年同期的380萬元虧損擴大約1.3倍。值得一提的是，公司持有的毛記葵涌，就是為人熟悉的100毛



味千(538)截至6月底止三個月，第二季內地同店銷售按年跌38.9%；快速休閒餐廳業務銷售按年跌37.6%。均反映內地經濟或仍未從疫情中完全恢復。

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