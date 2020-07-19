【樓市現象】太古城業主實力有幾強﹖ 全海景戶放租逾一年後才劈價25%租出

鰂魚涌太古城一向是中高價藍籌屋苑代表，也是中產人士的熱門聚居地，持有屋苑單位的業主也有一定實力。



一名持有太古城全海景單位的業主，原於去年中開始將單位放租，企硬租金6萬元，寧願將單位「丟空」一整年，及至最近才接受現實，劈價25%租出單位。

中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運指，上述單位為海棠閣高層H室，實用面積1114平方呎，原則3房套間隔，後改成2房間隔，向西北，坐享全海景，附有雅緻裝修。業主於2007年11月以1,180萬元買入單位作自住用途，直至2015年以50,000元將單位出租。

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及至2019年年中業主再將放租，叫租60,000元，呎租高近54元。及至最近才決定以45,000元將單位租出，大幅減租15,000元或25%，折合平均實用呎租40.4元。業主持貨13年，單位租金回報4.6%。

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趙鴻運稱，太古城7月錄得33宗租賃成交，平均實用呎租39元。由此可見，上述海棠閣單位業主雖然將租金大劈25%，但每呎租金仍高於市場平均呎租。

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