【中國趣文】內地一對老夫婦買樓，結果售樓處出現了這一幕.....

內地發生好多事都實在是無奇不有。昨日內地網絡上就有一則關於一對老夫婦買樓的消息。買樓本來好平常，但成為熱話的，是因為這對夫婦竟然抬着一大袋現金到售樓處現場，且從照片所見很多是1元、5元的小面值紙幣，結果在現場地上就出現下圖這個情景。

據指，這對夫婦帶來的是定金，是他們多年來慢慢存下來的錢，故當工作人員打開這袋巨款時，都被嚇倒。但由於很多鈔票都較舊和皺起來，所以不能用點鈔機數錢，只能讓工作人員親自點算，最後經點算一共是3萬元人民。

當時售樓處聚集了大量人群，不過他們都不是來買樓，而是來湊熱量「觀賞」地上這遍錢海的。

不過，事後就有人說這是炒作的。真與假實在難以分辨，但奇人奇事從來都是無處不在！

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