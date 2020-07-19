疫情爆發不能出門旅行 這幾個地方經濟崩壞了

近年人民生活水平提高，放假都喜歡去旅行渡假，如果一年無去過一次旅行，可能會渾身不自在。不過，今年以來，大家可能都心癢難耐，卻又無可奈何！

一些東南亞地區是港人和內地人最熱門的旅遊勝地，包括日本、泰國等。因為這些地方距離較近，花在交通時間上較少，而且物價亦不高，一般都是可接受的範圍內，故很多人會選擇為出行目的地。

不過，今年初自疫情爆發後，莫說去旅行，大家的生活也大受影響，舉難免令旅遊業大受打擊。不過原來本地旅遊業受打擊之外，一些主要旅遊地也大受影響，日本、韓國和泰國首當其衝。因為日本和韓國很大的收入來源來自遊客，但目前這情況令當地收入急降，很多依靠旅遊業為生的景點和商店都難以支撐。

另有數據顯示，泰國情況也十分嚴重，去年內地旅客在泰國的消費達180億元人民幣，佔泰國旅遊總收入的三分之一，而根據當地旅遊部門的估算，今年前往泰國旅遊的內地客量將減少200萬人次，這將令旅遊業帶來至少210億元人民幣損失。

所以說，疫情的影響是一環扣一環，影響深遠！

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