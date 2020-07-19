【疫後重啟】內地開放跨省遊　呢3隻旅遊股可留意

內地疫情漸趨緩和，不少省份近期開始放寬跨省遊，繼上海、四川、貴州、江西、山東、青海、湖南七地宣布重啟跨省團隊游後，周六（18日）湖北也宣布重啟跨省遊。從即日起，湖北省旅行社及在線旅遊企業可恢復經營跨省團隊旅遊，及「機票+酒店」業務，旅遊景區接待遊客量由不得超過最大承載量的30%上調至50%，並開放旅遊景區室內場所。

重啟跨省遊後，內地居民反應相當熱烈，據攜程透露，7月15日旗下門店交易額相比之前暴漲100倍，開店的加盟量大增10倍。一家門店負責人稱，當天7點開始，手機、座機、微信就開始響個不停，全都是咨詢消息。

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現時在本港上市的旅遊股，可留意以下幾隻。

同程藝龍（00780）主營內地在線旅遊業務，通過集團的騰訊旗下平台、移動應用程序及網站，集團提供幾乎涵蓋旅遊所有方面的全面創新產品和服務選擇，包括交通票務、住宿預訂、景點門票服務及各種配套增值旅遊產品及服務。

雖然同程藝龍的旅行團並非由上市公司持有，但相信可帶動整體旅遊需求，利好酒店訂房業務。摩根士丹利近日發表報告，相信同程藝龍股價會於未來60日內跑贏大市，料發生機率為70%至80%，予目標價16元及「增持」評級。

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復星旅文（01992）是聚焦休閒度假旅遊的全球領先的綜合性旅遊集團之一以及全球最大的休閒度假村集團，旗下業務包括ClubMed度假村、旅遊目的地、復遊城及基於不同度假場景的服務及解決方案。雖然業務較為全球化，但近年在內地亦加大擴張，目前在內地經營7家ClubMed度假村、三亞亞特蘭蒂斯旅遊目的地、麗江復遊城、太倉復遊城等。

近日管理層透露，情後中國旅遊行業恢復很快，3月底起其三亞亞特蘭蒂斯度假區已全面復工，亞特蘭蒂斯水世界在重新開園當日，入園人數近2,500人。相信在暑假期間隨著夜場開園及其他活動，收入有望恢復成長。

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香港中旅（00308）主要經營旅遊景區、旅行社、旅行證件、酒店及客運業務。雖然主要集在廣東省，暫時未仍恢復跨省遊，但集團近年在內地其他地區也拓展不少業務，包括北京廣安門維景國際大酒店、澳門維景酒店、港中旅（登封）嵩山少林、港中旅（寧夏）沙坡頭旅遊景區、江西星子盧山秀峰客運索道、廣西寧明中旅岜來旅遊文化、黃山玉屏客運索道、長沙世界之窗等。上周五股價出現異動，急升9.3%，收報1.29元。