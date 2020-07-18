【新冠肺炎】新疆疫情大爆發　烏魯木齊進入防控戰時狀態

同樣疫情大爆發，病源不明。港府依然容許特定人士豁免檢疫，但新疆卻果決封城，烏魯木齊進入防控戰時狀態。無法有效堵截源頭，難怪香港本來在十多日無本土個案的情況下，仍然出現第三波爆發，而國內城市如北京，則可以快速斷尾。

新疆周六（18日）再有十多宗本土病例，之前已暫停跨市巴士營運，並取消烏魯木齊機場逾百架航班。據新聞發布會通報，烏魯木齊市政府已啟動應急響應預案，成立15個專項工作組，防控措施如下：

1. 全面開展流行病學調查，對重點區域進行全面消毒消殺、消除病毒傳染源；

2. 全力救治患者，按照「集中病例、集中專家、集中資源、集中救治」原則，將確診病例、無症狀感染者集中到定點醫院，實行「一人一策」個體化診療，採取中西醫結合的方式進行救治；

3. 堅定不移內防擴散，全市進入疫情防控戰時狀態，停辦各類聚集性活動，對社區實行封閉式管理；

4. 堅持不懈外防輸入，同時動員烏魯木齊居民非必要不離開本市，對確需離開本市的人員進行核酸檢測；

5. 全面開展核酸檢測。按照「市級統籌、屬地負責、突出重點、分批實施、採檢分離、安全有序」的原則，對密接者及所在單位、小區人員，一人不漏開展核酸檢測，應檢盡檢、願檢盡檢。