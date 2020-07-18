  • 31°C
香港時間 : 2020718日 (六) 18:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

中國樓價疫市照升　華爾街日報：史上最大泡沫危機

股樓投資 18:07 2020/07/18

分享：

新冠肺炎肆虐，環球經濟增長放緩，不少投資者擔心所其所累，紛紛將資金投入中國樓市避險。據高盛統計，去年中國住宅和開發商庫存總額，高達到52兆美元，是美國住宅市場規模的兩倍，甚至超過了整個美國債券市場。華爾街日報指，中國樓市或迎來史上最大泡沫危機。

華爾街日報指，雖然疫情令數以千萬人失業，而且經濟仍有其他問題，但中國樓房價格一路上漲，令投資者趨之若鶩，舉例說，今年3月，深圳有樓盤開售，不用8分鐘，288套公寓就在網上銷售一空。國內龍頭代理行指，全球經濟增長放緩，許多客戶擔心人民幣會貶值，促使更多資金流入樓市避險。

報導續指，最核心的問題是，買家普遍認為，政府不願樓價下跌，若樓價真的大跌，將摧毀多數公民的主要財富來源，並可能引發動蕩，促使有足夠資金的中國人，繼續有動力置業，因為他們相信，不管整體經濟狀況如何，大城市的房地產仍是中國最安全的投資。

報導提到，房產銷售活動由兩方推動，一是資金緊張的發展商，二是向發展商出售土地的地方政府。雙方都需要增加收入，用來償還債務，又或解決其他問題，料更多推動房地產發展的措施將會出台。報導又提到，遇上目前困局，沒有人知道中國官員如何在不破壞整體經濟穩定的情況下，處理這個問題。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 柳家平

相關文章

【趣話財經】內房呢邊銷售回暖　另一邊出現破產潮？
2020/06/09
【趣話財經】內房呢邊銷售回暖　另一邊出現破產潮？
【趣話財經】內地賣樓無得輸　騰訊做埋內房股？
2020/06/10
【趣話財經】內地賣樓無得輸　騰訊做埋內房股？
【內房故事】網上賣樓真係掂？　恒大上半年銷售3488億創新高
2020/07/02
【內房故事】網上賣樓真係掂？　恒大上半年銷售3488億創新高
【中國樓市】深圳樓市調控加辣　呢幾隻內房股要小心
2020/07/15
【中國樓市】深圳樓市調控加辣　呢幾隻內房股要小心
經濟 樓價 中國 新冠肺炎

下一篇文章

【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】代理：可能呢度較方便搭車去「夜浦」 外籍機師逾千萬購晉嶺特色戶
【樓市現象】代理：可能呢度較方便搭車去「夜浦」 外籍機師逾千萬購晉嶺特色戶
【疫情蔓延】到底是什麼原因令特朗普一夜白頭呢？
【疫情蔓延】到底是什麼原因令特朗普一夜白頭呢？
香港樓價難大跌？　仲量聯行曾煥平：唔好咁諗
香港樓價難大跌？　仲量聯行曾煥平：唔好咁諗
【美國大選】拜登引《毛語錄》惹網民嘩然
【美國大選】拜登引《毛語錄》惹網民嘩然
【樓市心理戰】業主腳軟減價　夫婦大膽還價成功購葵涌廣場慳左36萬
【樓市心理戰】業主腳軟減價　夫婦大膽還價成功購葵涌廣場慳左36萬
【樓市現象】呢位嘉亨灣業主真好人 助年輕客完上車夢減價100萬元
【樓市現象】呢位嘉亨灣業主真好人 助年輕客完上車夢減價100萬元