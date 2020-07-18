中國樓價疫市照升　華爾街日報：史上最大泡沫危機

新冠肺炎肆虐，環球經濟增長放緩，不少投資者擔心所其所累，紛紛將資金投入中國樓市避險。據高盛統計，去年中國住宅和開發商庫存總額，高達到52兆美元，是美國住宅市場規模的兩倍，甚至超過了整個美國債券市場。華爾街日報指，中國樓市或迎來史上最大泡沫危機。

華爾街日報指，雖然疫情令數以千萬人失業，而且經濟仍有其他問題，但中國樓房價格一路上漲，令投資者趨之若鶩，舉例說，今年3月，深圳有樓盤開售，不用8分鐘，288套公寓就在網上銷售一空。國內龍頭代理行指，全球經濟增長放緩，許多客戶擔心人民幣會貶值，促使更多資金流入樓市避險。

報導續指，最核心的問題是，買家普遍認為，政府不願樓價下跌，若樓價真的大跌，將摧毀多數公民的主要財富來源，並可能引發動蕩，促使有足夠資金的中國人，繼續有動力置業，因為他們相信，不管整體經濟狀況如何，大城市的房地產仍是中國最安全的投資。

報導提到，房產銷售活動由兩方推動，一是資金緊張的發展商，二是向發展商出售土地的地方政府。雙方都需要增加收入，用來償還債務，又或解決其他問題，料更多推動房地產發展的措施將會出台。報導又提到，遇上目前困局，沒有人知道中國官員如何在不破壞整體經濟穩定的情況下，處理這個問題。

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