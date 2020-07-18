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【阿里京東】「55、618、88、雙11」購物節每月都有 造節營銷能走多遠？

金融經濟 17:44 2020/07/18

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阿里巴巴的「雙11」網購節取得巨大成功，成為電商行業每年的焦點節日。

受新冠肺炎疫情影響，內地經濟受到一定衝擊。為了提振消費及刺激經濟，政府亦接二連三地推出各項措施，包括消費券，推廣「地攤經濟」、「小店經濟」等。另一方面，電商平台亦積極「造節」，在5月初的55網購節，剛過去618，到即將來到的88購物節，基本上是「每月一節」。

事實上，即便在7月份沒有一個「全網共識」的購物節，但阿里巴巴 （09988） 同系的支付寶亦推出了消費券活動，並且發起「717生活狂歡節」。

值得注意的是，除了一些「造節」所得的購物節外，在一些相對傳統的節日如情人節等，電商企業也會推出促銷優惠，在鋪天蓋地的節日折扣下，基本上「打折」已成為常態。近期興起的直播帶貨，不少主播均以「全網最平」來作賣點，「折扣」基本上已成為必須。

瘋狂造節潮之下，今年618購物節取得不錯的成績，意味着造節風氣短期內也不會停止。

京東 （09618） 日前亦宣布，與沃爾瑪聯、騰訊 （00700） 等聯合舉辦的全渠道88購物節正式啟動。三方將融合零售、電商、社交多個消費場景，集合海內外180多家優質品牌商，通過京東的沃爾瑪多個旗艦店、沃爾瑪全國400多家門店及小程序，全渠道滿足消費者需求。

政府亦推購物節

值得一提的是，由於直播風氣盛行，廣州在6月8日舉行了首屆的「直播購物節」，雖然範圍及熱度不及「618」、「雙11」等。由此可見，造節的不止是電商平台，連政府也加入了這場狂歡，比如5月份由商務部推出的「雙品購物節」，可見購物節的泛濫。

「造節營銷」是電商慣用的一種營銷手段，在傳統節日之外，企業自發創造的「節日」，確實能夠刺激消費、引起消費者的品牌關注。然而，造節營銷讓眾多商家嘗到了甜頭後，一場瘋狂的造節氣正在內地蔓延。但要警惕的是，造節營銷始終存在限制，不可能將一年365日全都變成購物節。一旦某次大型購物節的反響不及預期，很可能會令市場失望，累及電商行業。

相關文章︰京東夥騰訊、沃爾瑪合舉辦全渠道88購物節　股價升逾3%

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