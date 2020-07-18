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【美國經濟】新一輪救市 每周近5000額外失業補貼恐取消

環球社會熱點 17:25 2020/07/18

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【美國經濟】新一輪救市 每周近5000額外失業補貼恐取消

美國經濟刺激法案（簡稱CARES Act）7月底到期，美國國會今周復會，料推新一輪救市方案，惟向失業人士每周額外派600美元（約4680港元）的特殊措施恐不會持續，據報多名共和黨議員認為措施鼓勵民眾繼續失業，傾向反對。

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疫情下，美國失業情況嚴重，額外的失業救濟受惠人數眾多，備受關注。惟參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）近期表明，新一輪救市不會再推類似援助，指措施變相鼓勵民眾維持失業狀態。

事實上，聯邦政府的額外失業補貼，加上州政府種種資助，疫情下失業人士所獲資助，隨時較上班人士薪金更多。多名共和黨議員都表明反對，參議員科寧（John Cornyn）直言，不應付錢讓人們不要上班，應幫助民眾重投工作。

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芝加哥大學（University of Chicago）較早前的研究顯示，3分之2領取者，所獲失業援助較未失業前收入更高，有約5分1人收入較失業前高1倍。

不過，民主黨強烈希望保留措施，認為資助不會令國民失去上班動力，現階段撤銷補貼是脫離現實，強調目前失業率高達11.1%，是上世紀30年代大肅條以來最高。

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疫情下美國失業大軍暴增，職位供不應求，據統計，美國失業人士達1800萬，但職位只有540萬個，大量美國民眾，即使全力求職，亦注定找不到工作。

美國經濟政策研究所（Economic Policy Institute）政策專家、前勞工部首席經濟師Heidi Shierholz坦言，撤銷600美元失業補貼，不見得能推動民眾上班，因為職位根本不存在。

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責任編輯：文青青

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