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【網絡安全】Twitter名人帳戶被入侵初步調查　共130個帳戶受攻擊

科技 16:31 2020/07/18

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Twitter指出，攻擊者通過社交工程技術，針對某些Twitter員工，利用他們的憑證訪問Twitter的內部系統。（圖片來源：法新社）

早前多個名人的Twitter帳戶被入侵。Twitter今日於官網就提供初步的事件情況，並表示未來數周會主力提高帳戶安全。

Twitter指出，攻擊者通過社交工程技術，針對某些Twitter員工，利用他們的憑證訪問Twitter的內部系統，包括通過雙重認證。據知攻擊者採用只有內部支持團隊才能使用的工具，並以130個Twitter帳戶為目標。對於其中的45個帳戶，攻擊者啟動密碼重置，登錄帳戶，並發送推文。對於另外涉及的8個Twitter帳戶，攻擊者採取了額外的步驟，通過「你的Twitter數據」工具下載帳戶信息。

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Twitter於星期三發現攻擊者的行動，迅速鎖定並重新控制被入侵的帳戶，並防止攻擊者進一步訪問系統或個人帳戶。其後，該企亦採取先發制人措施，暫時封鎖部分Twitter帳戶的功能，包括防止發推文或更改密碼，以防攻擊者進一步傳播他們的騙局。至星期三稍後，發推文的功能已恢復，而截至今天，大部分被鎖定的帳戶亦已恢復。

Twitter強調，對絕大多數人來說，相信今次攻擊者沒有看到任何私人信息，而被攻擊的130個帳戶，攻擊者無法查看密碼，但有可能查看個人信息，包括電子郵件地址和電話號碼。現時對這些活動的取證調查仍在進行，Twitter亦正與受影響的帳戶持有人直接溝通。

該企續指，本周末至下星期，團隊會專注於恢復所有帳戶所有者的訪問權，繼續對事件的調查，並與執法部門合作。同時，進一步保護系統的安全，以防止未來的攻擊，包括在全公司範圍內推出更多的安全防護措施。

責任編輯：　周俊霖

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