  • 32°C
香港時間 : 2020718日 (六) 17:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

豪宅疫市頻蝕讓　內地買家趕住走

股樓投資 16:38 2020/07/18

分享：

本地疫情惡化，且多宗源頭未明，加上中美關係進一步惡化，近期蝕讓成交明顯增多，部分更與內地炒家有關。舉例說，何文田皓畋頂層特色戶，由內地炒家持有，單位近期易手，若連同佣金及雜項計，估計要蝕約1169萬元。

此外，何文田加多利峯中層B室，日前以1,950萬元易手，據了解，原業主為內地人，若稅及佣金計，持貨5年，料蝕逾600萬元。

相關文章：再有內地客蝕讓　4年輸逾千萬

相關文章：南區豪宅劈價沽　勁蝕逾千萬　港區國安法實施後首見

土地註冊處資料顯示，元朗娉廷單號洋房，實用1,576平方呎，早前以1,918萬元易主，實用呎價12,170元。資料顯示，原業主於2016年3月，以1,920萬元購入上址，持貨逾四年，現賬面蝕2萬元。值得留意的是，業主當年入市需付雙倍印花稅，惟發展商提供優惠，若連稅及佣金計，料實蝕逾20萬元。

相關文章：香港樓價難大跌？　仲量聯行曾煥平：唔好咁諗

市區豪宅亦錄蝕讓，土地註冊處資料顯示，灣仔萃峯高層C室，早前以2,150萬元易手，原業主持貨5年，若連稅及佣金計，料實蝕約180萬元。事情上，豪宅樓價過去幾年跑輸大市，皆因租金回報低，而且又有辣招，增加投資者買賣成本，更重要的是，疫情肆虐，內地客無法來港睇樓，在客源大減下，豪宅價格自然跌。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 柳家平

豪宅 新冠肺炎 疫情 萃峯 娉廷 皓畋 加多利峯

下一篇文章

【名家之言】債王：增長股最美好日子已過　推介IBM等4隻價值股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】拜登引《毛語錄》惹網民嘩然
【美國大選】拜登引《毛語錄》惹網民嘩然
【樓市現象】代理：可能呢度較方便搭車去「夜浦」 外籍機師逾千萬購晉嶺特色戶
【樓市現象】代理：可能呢度較方便搭車去「夜浦」 外籍機師逾千萬購晉嶺特色戶
【疫情蔓延】到底是什麼原因令特朗普一夜白頭呢？
【疫情蔓延】到底是什麼原因令特朗普一夜白頭呢？
香港樓價難大跌？　仲量聯行曾煥平：唔好咁諗
香港樓價難大跌？　仲量聯行曾煥平：唔好咁諗
【樓市心理戰】業主腳軟減價　夫婦大膽還價成功購葵涌廣場慳左36萬
【樓市心理戰】業主腳軟減價　夫婦大膽還價成功購葵涌廣場慳左36萬
【樓市現象】呢位嘉亨灣業主真好人 助年輕客完上車夢減價100萬元
【樓市現象】呢位嘉亨灣業主真好人 助年輕客完上車夢減價100萬元