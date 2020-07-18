豪宅疫市頻蝕讓　內地買家趕住走

本地疫情惡化，且多宗源頭未明，加上中美關係進一步惡化，近期蝕讓成交明顯增多，部分更與內地炒家有關。舉例說，何文田皓畋頂層特色戶，由內地炒家持有，單位近期易手，若連同佣金及雜項計，估計要蝕約1169萬元。

此外，何文田加多利峯中層B室，日前以1,950萬元易手，據了解，原業主為內地人，若稅及佣金計，持貨5年，料蝕逾600萬元。

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土地註冊處資料顯示，元朗娉廷單號洋房，實用1,576平方呎，早前以1,918萬元易主，實用呎價12,170元。資料顯示，原業主於2016年3月，以1,920萬元購入上址，持貨逾四年，現賬面蝕2萬元。值得留意的是，業主當年入市需付雙倍印花稅，惟發展商提供優惠，若連稅及佣金計，料實蝕逾20萬元。

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市區豪宅亦錄蝕讓，土地註冊處資料顯示，灣仔萃峯高層C室，早前以2,150萬元易手，原業主持貨5年，若連稅及佣金計，料實蝕約180萬元。事情上，豪宅樓價過去幾年跑輸大市，皆因租金回報低，而且又有辣招，增加投資者買賣成本，更重要的是，疫情肆虐，內地客無法來港睇樓，在客源大減下，豪宅價格自然跌。

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