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【小米生態圈】小米夥Mercedes推電動滑板車 售價4420元

金融經濟 15:10 2020/07/18

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小米積極拓展其產品綫，包括推出電動滑板車。

小米 （01810） 除了生產手機及家電外，亦積極打造「小米生態圈」，最近亦推出了全新系列的電動滑板車。小米與Mercedes-AMG Petronas F1 Team合作，推出了電動滑板車Mi Electric Scooter Pro 2，售價為499歐元（約4420港元）。

Mi Electric Scooter Pro2搭載300W電動摩打，續航力達45公里，最高時速為每小時25公里，在坡道仍能順暢騎行。該電動滑板車亦能透過內置屏幕查看各項數據和轉換騎乘模式、連結Bluetooth等功；並配置雙制動系統、可照亮前方10米的頭燈、減震充氣輪胎以及易於折疊的設計。

同時小米還推出了簡易版本的 Mi Electric Sc​​ooter 1S，售價399歐元（3530港元），預計近期便會展開販售。

相關文章︰小米首辦生態系統產品全球發佈會 推小米手環5、電動滑板車Pro 2等新品

【ATMX】阿里巴巴騰訊美團小米急升　券商目標價的潛在升幅還有幾多？

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