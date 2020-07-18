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【美股ETF】標指升幅集中自六大科網股　靠ETF分散風險未必Work

環球政經 17:50 2020/07/18

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新冠肺炎衝擊之下美股表現反覆，不少人透過買入追蹤美股指數的交易所買賣基金（ETF）來做到分散風險的效果，MarketWatch專欄作家Brett Arends近日卻指出，「FANMAGs 」（即facebook、Apple、Netflix、Microsoft、Amazon、Google）六大科網股貢獻標普500指數ETF約四分之一升幅，投資者或未意識到潛藏風險。

FactSet數據顯示，6月初市場短暫反彈以來，大多數藍籌股都表現不濟，例如賭場、百貨公司股價平均下跌近兩成；酒店及郵輪股下跌兩成半；航空股下跌近三成。但自3月23日美股暴跌以來，標指節節向上升，至少有3成漲幅來自以上六隻股票，這解釋為何即使在經濟無力復甦的情況下，標指表現仍然活躍。

文章指出，標指目前的估值是過去十年平均每股盈利的30倍，但自1880年代有紀錄以來，這樣的水平只在2000年科網泡沬（dot com bubble）和1929年大蕭條（The Great Depression）期間出現過共兩次。

近年被動投資備受吹捧，涉及股票指數的投資在某程度上被形容為無風險，但文章引述Baillie Gifford基金經理Mark Urquhart指，這一直以來都是危險的謬論，金融危機及新冠疫情都與股指錄得的巨大損失有關聯，推翻指數投資可以分散風險的說法。

他又說，指數基金投資者有可能面對兩種的風險。由於預計美國經濟將在未來幾個季度復甦，但一些大型股票已經上漲，投資者將會錯過經濟反彈帶來的股市升幅。以周三（15日）情況為例，Moderna初期疫苗測試報捷的消息使中小型股份暴漲超過一成，然而整體指數卻上漲不到1％。而更大的風險是經濟或未能復甦，投資者認為這些大型股票的價值在衰退期間被高估，繼而觸發拋售潮。

相關文章：【肺炎疫苗】Moderna初期疫苗測試報捷　美股盤後漲16%

經濟 股票 基金 ETF 美股

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