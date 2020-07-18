【名家之言】債王：增長股最美好日子已過　推介IBM等4隻價值股

有「債王」稱號、已退休之PIMCO創辦人格羅斯（Bill Gross），自新冠肺炎疫情在全球爆發以來，近日發表首份投資展望。他表示，過去一段時間，高增長股票特別是FAB5股份，大幅跑贏價值型股份，主要是受惠於實質利率（Real Interest rate）下跌，但這美好的日子將過去，投資者應留意價值型股份，他並推介IBM、美國煙草業巨擘Altria等4隻股份。

據他所指的FAB5股票，是指微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）等近期升得火熱的科技股。他認為，當實質利率下跌150至200點子，可刺激蘋果或亞馬遜等股價升50%，這正是近年發生，但價值型或周期股份因預期盈利增長下跌，對股價的刺激相對較細。

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不過，他認為情況或會在短期內扭轉，理由是美國10年期債券實質利率已跌至-75點子，非常接近德國及日本，低至只剩下政府及退休基金這兩類買家。他預期，蘋果、微軟、亞馬遜受惠實質利下跌的美好日子已成為過去，投資者在可見將來將會重投價值型股票的懷抱。

他亦特別推介4隻股票，包括IBM、Altria、中游天然氣及原油管道公司Enterprise Products Partners及大型藥廠艾伯維（AbbVie）。



