名人Twitter齊遭入侵 《紐時》揭貪玩年輕黑客所為

社交網站Twitter（美：TWTR）早前遭黑客入侵，大批名人賬戶中招，捲入Bitcoin騙局，引發牽連大波。《紐約時報》報道，這場風波的「幕後黑手」，只是幾個年輕人的玩笑，與國家或組織無關。

報道指，攻擊源於數名年輕人在即時通訊平台Discord的交談，《紐時》取得相關對話截圖，顯示一名為Kirk神秘用戶，有能力取用Twitter內部人員才有的機密工具，令他能操控大部分Twitter賬戶。

參與行動的年輕黑客，並向《紐時》分享相關資料，顯示他們有參與行動。報道指，這顯示今次Twitter遭攻擊，不是俄羅斯等國或專業黑客的行為。

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《紐時》經查證核對後，相信幾個年輕人便是這場風波的「幕後黑手」。報道指，他們因相同興趣而相識，他們同樣對特別的Twitter賬戶着迷，如@y或@6等只有單一字母或數字的賬戶，這些賬戶的持有人，都是最早期的Twitter用戶。

報道指，Kirk主動聯繫下，他們入侵及出售名字特別的Twitter賬號，以賺取比特幣，後來改為入侵名人賬號。

責任編輯：文青青

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