  • 33°C
香港時間 : 2020718日 (六) 14:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

阿里健康澄清未遭阿里巴巴減持 「謠言就像病毒」

金融經濟 13:07 2020/07/18

分享：

阿里健康表示，有關阿里巴巴減持的傳聞為「假的」。

阿里健康 （00241） 於周二（14日）遭主要股東Innovare減持，惟有內地媒體以「阿里巴巴減持阿里健康1.54億股」為題作報道。阿里健康最新在微博上發文，稱相關報道為「假的」，並指「謠言就像病毒」。

據聯交所披露，Innovare周二以平均價22.65元減持1.54億股阿里健康，套現34.88億元。Innovare持股減至32.3%。阿里健康周五（17日）收市報19.7元，配售價較最新價高逾兩成。

Innovare與Perfect Advance於2018年10月12日訂立股東協議，Perfect Advance享有Innovare持有的阿里健康12.3億股股份的優先購買權。Innovare由雲鋒投資擁有，雲鋒投資由馬雲及虞鋒分別擁有40%及60%，故相關股東亦被視作減持。

Ali JK由阿里巴巴控股全資擁有，據證券期貨條例，阿里巴巴控股被視為透過Perfect Advance及Ali JK而擁有權益，因而亦被視作減持。

相關文章︰阿里健康遭雲峰Innovare減持　高價套現約35億

【阿里騰訊】阿里整合淘寶與「書旗小說」 主打免費閱讀力戰騰訊閱文

【阿里巴巴股價】軟銀據報再利用阿里巴巴股份 套現22億美元

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 經濟 馬雲 阿里巴巴 阿里健康（00241）

上一篇文章

【疫情大爆發】第三波疫情殺到　全港高危確診大廈餐廳商場一覽（7月17日更新）

下一篇文章

【限聚令收緊】何止食肆？排隊app也受累 THE GULU：次季損失2成合作食肆
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中港股急挫】牛市完未？拆解中港股市急跌原因
【中港股急挫】牛市完未？拆解中港股市急跌原因
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【恒指夜期】道指跌納指升　恒指夜期收市升9點（不斷更新）
【恒指夜期】道指跌納指升　恒指夜期收市升9點（不斷更新）
【疫情大爆發】大家樂下午5時起供應晚市外賣　譚仔KFC元氣推不同外賣優惠
【疫情大爆發】大家樂下午5時起供應晚市外賣　譚仔KFC元氣推不同外賣優惠
【中美角力】橋水達利奧警告中美經濟戰可變真正戰爭　以二戰為鑑
【中美角力】橋水達利奧警告中美經濟戰可變真正戰爭　以二戰為鑑
【口罩供應】AEON售UNICHARM超立體口罩　抽籤結果今日出爐（附結果連結）
【口罩供應】AEON售UNICHARM超立體口罩　抽籤結果今日出爐（附結果連結）