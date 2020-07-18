阿里健康澄清未遭阿里巴巴減持 「謠言就像病毒」

▲ 阿里健康表示，有關阿里巴巴減持的傳聞為「假的」。

阿里健康 （00241） 於周二（14日）遭主要股東Innovare減持，惟有內地媒體以「阿里巴巴減持阿里健康1.54億股」為題作報道。阿里健康最新在微博上發文，稱相關報道為「假的」，並指「謠言就像病毒」。

據聯交所披露，Innovare周二以平均價22.65元減持1.54億股阿里健康，套現34.88億元。Innovare持股減至32.3%。阿里健康周五（17日）收市報19.7元，配售價較最新價高逾兩成。

Innovare與Perfect Advance於2018年10月12日訂立股東協議，Perfect Advance享有Innovare持有的阿里健康12.3億股股份的優先購買權。Innovare由雲鋒投資擁有，雲鋒投資由馬雲及虞鋒分別擁有40%及60%，故相關股東亦被視作減持。

Ali JK由阿里巴巴控股全資擁有，據證券期貨條例，阿里巴巴控股被視為透過Perfect Advance及Ali JK而擁有權益，因而亦被視作減持。

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