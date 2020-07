【在家工作】疫情損害員工士氣　企業員工更想表達感受

▲ 疫情為在職員工帶來重重挑戰與心壓力,專家建議企業要多聆聽員工的需要。(圖片來源: Pixabay)

疫情下人心惶惶,難免影響員工的工作士氣。人力資源方案供應商The Happiness Index日前發表研究指出,疫情期間,企業僱員的心情明顯轉差,影響工作表現。其聯合創辦人兼全球幸福主管郎麥楚(Matthew Phelan)建議,企業就算推行在家工作(WFH),更要設法與員工維持溝通,多讓員工分享感受並聆聽他們的意見。

郎麥楚早前出席StartmeupHK的線上活動,分享對智能生活、員工幸福與工作效率之間的影響。他接受訪問時指出,正常的工作環境下,團隊主管或企業人力資源部門,多少都可以掌握員工的工作情況,但WFH時,同事間未必會見面,溝通的難度大增。但他提醒:「當身處危機時,任何領袖都更應與團隊成員溝通,多關心同事的感受。」他續指,若公司缺乏良好的團隊溝通渠道,疫情對士氣的打擊會較大。

員工滿意度 疫情後急跌

The Happiness Index透過軟件,量度、分析員工對工作的感受與情緒狀態,為人力資源部門提供所需數據。早前該企就將疫情高峰期間的數據進行分析,其中一項向企業僱員的提問為:「你今天感覺怎麼樣(How are you feeling today?)」,評分為1至10分,發現僱員對此項目的評分明顯下跌,對比疫情前平均7.6分的水平,封城措施開始後首月一度跌至低至5.8分,直至近期回升至6.1分。

研究又指出,企業僱員遠較之前積極分享個人感受。在軟件所設的撰寫意見功能,以6月為例,7成僱員會在問卷上抒發個人感受,較疫情前平均水平大增兩倍,意見長度亦由10個英文字增加至37個。該機構提醒企業,除了在營運上要增加彈性,抵禦經濟衝擊,僱主不能忽略員工的精神心理健康。

記者:周俊霖