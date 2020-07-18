  • 33°C
香港時間 : 2020718日 (六) 14:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【在家工作】疫情損害員工士氣　企業員工更想表達感受

科技 12:54 2020/07/18

分享：

疫情為在職員工帶來重重挑戰與心壓力，專家建議企業要多聆聽員工的需要。（圖片來源: Pixabay）

疫情下人心惶惶，難免影響員工的工作士氣。人力資源方案供應商The Happiness Index日前發表研究指出，疫情期間，企業僱員的心情明顯轉差，影響工作表現。其聯合創辦人兼全球幸福主管郎麥楚（Matthew Phelan）建議，企業就算推行在家工作（WFH），更要設法與員工維持溝通，多讓員工分享感受並聆聽他們的意見。

郎麥楚早前出席StartmeupHK的線上活動，分享對智能生活、員工幸福與工作效率之間的影響。他接受訪問時指出，正常的工作環境下，團隊主管或企業人力資源部門，多少都可以掌握員工的工作情況，但WFH時，同事間未必會見面，溝通的難度大增。但他提醒：「當身處危機時，任何領袖都更應與團隊成員溝通，多關心同事的感受。」他續指，若公司缺乏良好的團隊溝通渠道，疫情對士氣的打擊會較大。

員工滿意度 疫情後急跌

The Happiness Index透過軟件，量度、分析員工對工作的感受與情緒狀態，為人力資源部門提供所需數據。早前該企就將疫情高峰期間的數據進行分析，其中一項向企業僱員的提問為：「你今天感覺怎麼樣（How are you feeling today?）」，評分為1至10分，發現僱員對此項目的評分明顯下跌，對比疫情前平均7.6分的水平，封城措施開始後首月一度跌至低至5.8分，直至近期回升至6.1分。

研究又指出，企業僱員遠較之前積極分享個人感受。在軟件所設的撰寫意見功能，以6月為例，7成僱員會在問卷上抒發個人感受，較疫情前平均水平大增兩倍，意見長度亦由10個英文字增加至37個。該機構提醒企業，除了在營運上要增加彈性，抵禦經濟衝擊，僱主不能忽略員工的精神心理健康。

記者：周俊霖

相關文章

【在家工作】微軟報告揭WFH工作趨勢　4月線上會議時間增200%
2020/04/15
【在家工作】微軟報告揭WFH工作趨勢　4月線上會議時間增200%
【WFH懶人包】視像會議軟件　科企連月有何更新？
2020/07/13
【WFH懶人包】視像會議軟件　科企連月有何更新？
【WFH懶人包】一文睇曬　在家工作常用協作工具
2020/07/14
【WFH懶人包】一文睇曬　在家工作常用協作工具
人力資源 疫情 軟件 在家工作

下一篇文章

【疫市營商】Lyft設防疫用品商店　司機炮轟：應免費提供
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

旗艦手機影相效果大比拼　iPhone夜攝竟勝Galaxy？
旗艦手機影相效果大比拼　iPhone夜攝竟勝Galaxy？
【小米產品】小米推吸塵器掃拖機器人等新家居產品　明起發售
【小米產品】小米推吸塵器掃拖機器人等新家居產品　明起發售
【每日焦點】蘋果於秋季推出多款Emoji　揭示Apple Pencil新專利
【每日焦點】蘋果於秋季推出多款Emoji　揭示Apple Pencil新專利
微軟宣佈即將停產Xbox One X及Xbox One S主機
微軟宣佈即將停產Xbox One X及Xbox One S主機
【核酸檢測】港府指定兩內地檢測公司　身份來歷揭秘
【核酸檢測】港府指定兩內地檢測公司　身份來歷揭秘
蘋果公布Apple Pencil新技術專利　可對應現實物品取色
蘋果公布Apple Pencil新技術專利　可對應現實物品取色