【在家工作】疫情損害員工士氣　企業員工更想表達感受

▲ 疫情為在職員工帶來重重挑戰與心壓力，專家建議企業要多聆聽員工的需要。（圖片來源: Pixabay）

疫情下人心惶惶，難免影響員工的工作士氣。人力資源方案供應商The Happiness Index日前發表研究指出，疫情期間，企業僱員的心情明顯轉差，影響工作表現。其聯合創辦人兼全球幸福主管郎麥楚（Matthew Phelan）建議，企業就算推行在家工作（WFH），更要設法與員工維持溝通，多讓員工分享感受並聆聽他們的意見。

郎麥楚早前出席StartmeupHK的線上活動，分享對智能生活、員工幸福與工作效率之間的影響。他接受訪問時指出，正常的工作環境下，團隊主管或企業人力資源部門，多少都可以掌握員工的工作情況，但WFH時，同事間未必會見面，溝通的難度大增。但他提醒：「當身處危機時，任何領袖都更應與團隊成員溝通，多關心同事的感受。」他續指，若公司缺乏良好的團隊溝通渠道，疫情對士氣的打擊會較大。

員工滿意度 疫情後急跌

The Happiness Index透過軟件，量度、分析員工對工作的感受與情緒狀態，為人力資源部門提供所需數據。早前該企就將疫情高峰期間的數據進行分析，其中一項向企業僱員的提問為：「你今天感覺怎麼樣（How are you feeling today?）」，評分為1至10分，發現僱員對此項目的評分明顯下跌，對比疫情前平均7.6分的水平，封城措施開始後首月一度跌至低至5.8分，直至近期回升至6.1分。

研究又指出，企業僱員遠較之前積極分享個人感受。在軟件所設的撰寫意見功能，以6月為例，7成僱員會在問卷上抒發個人感受，較疫情前平均水平大增兩倍，意見長度亦由10個英文字增加至37個。該機構提醒企業，除了在營運上要增加彈性，抵禦經濟衝擊，僱主不能忽略員工的精神心理健康。

記者：周俊霖