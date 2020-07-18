【疫市營商】Lyft設防疫用品商店　司機炮轟：應免費提供

▲ Lyft現時要求司機載客時要戴口罩, 該企開設線上防疫用品商店就被司機批評。（圖片來源： Lyft官網）

新冠肺炎疫情持續，嚴重打擊各地網約車的生意。美國的Lyft日前開設線上商店，向司機銷售口罩、洗手液等防疫用品，卻被司機炮轟不應該要他們負擔營運所需的防疫用品的支出，應免費提供予司機。

外媒報道指出，Lyft通過線上商店向司機販賣口罩、洗手液等用品。公司指，轉售這些商品時並沒有加價，即是司機可以批發價購買這些產品。不過有報道就訪問司機，他們認為Lyft應該免費提供防護裝備，而非要司機自行掏腰包。公司因應防疫需要，疫情爆發後已要求司機戴口罩、並為手部、汽車進行消毒。

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Lyft的發言人表示，已為司機購買數十萬件防疫用品，至今已免費發放逾15萬件，而最活躍的司機可以獲得免費安全套裝。Lyft亦解釋指，線上商店是為司機提供較方便渠道購入防疫物資。不過司機就對媒體指出，公司分發的防護用品數量有限，服務中心所派發的物資亦經常缺貨。

根據加州的法例，僱主有責任為員工提供防疫用品應付工作需要。而加州在上月就裁定，網約車司機應被視為企業僱員。

責任編輯： 周俊霖