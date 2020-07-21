  • 31°C
香港時間 : 2020721日 (二) 19:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠疫苗】患者抗體快速消失 專家憂疫苗有效期短

環球社會熱點 19:07 2020/07/21

分享：

【新冠疫情】患者身上抗體快速消失 專家憂疫苗有效期短

新型冠狀病毒疫苖研發連連報捷，繼醫藥公司Moderna（美：MRNA）新冠疫苗初步成功刺激人體產生抗體，英國牛津大學的疫苗亦取得突破。惟研究顯示，曾感染新冠病毒人士身上的抗體水平，隨時間快速下降，甚至消失。天然新冠病毒抗體持續時間短，有專家因而擔心，即使研發出新冠疫苗，新冠疫苗有效防護期恐很短暫。

【新冠肺炎疫苗】為何北韓零確診但照研發 CNN這樣說

【歐洲疫情】歐盟全力「撲疫苗」四出接洽藥廠搵貨

倫敦國王學院（King's College London）追蹤研究90名新冠肺炎患者身上的抗體反應，發現染疫後3周，抗體水平達到頂峰，之後急速減少。6成患者出現強烈抗體反應，但3個月後依然能維持的只得17%，部分個案中，抗體完全消失。

【新冠肺炎疫苗】牛津首階段人體測試 疫苖效果正面

加州大學細胞及分子藥理學教授克羅根（Nevan Krogan）表示，病人身上出現的抗體很快消失，這意味用疫苗刺激得出的抗體反應，亦有很大機會消退。

克羅根稱，抗體在人體維持的時間，不足以防止身體再受感染，若只維持3至6周，是不理想。

【日本疫情】東京293確診再破頂 托兒所及劇場群組擴大

【印度疫情】確診破百萬 民眾瘋狂搶購藥物

加州科學院院長班尼特（Shannon Bennett）表示，抗體消退問題對疫苗發展有影響，若天然抗體亦無法產生或持續，疫苗不太可能輕易成功。

專家指，即使研發出疫苗，若疫苗提供的免疫力隨時間消失，意味要定期注射加強劑，像流感疫苗一樣。

【西班牙疫情】養殖場爆疫 近10萬帶菌水貂將被撲殺

【新冠肺炎】測試者親述Moderna疫苗副作用 一度入急症室

責任編輯：文青青

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

相關文章

【英國疫情】將檢測數量增百倍 目標十月可日測50萬
2020/07/17
【英國疫情】將檢測數量增百倍 目標十月可日測50萬
【美國疫情】特朗普促秋天復課 老師怕疫情立定遺囑
2020/07/17
【美國疫情】特朗普促秋天復課 老師怕疫情立定遺囑
【新冠疫苖】歐盟全力「撲疫苗」四出接洽藥廠搵貨
2020/07/17
【新冠疫苖】歐盟全力「撲疫苗」四出接洽藥廠搵貨
【英國疫情】約翰遜促準備迎接第二波疫情 冀聖誕回歸正常
2020/07/17
【英國疫情】約翰遜促準備迎接第二波疫情 冀聖誕回歸正常
【疫情焦點】IHS Markit：美國巴西等染疫增加　突出經濟W型復甦風險
2020/07/18
【疫情焦點】IHS Markit：美國巴西等染疫增加　突出經濟W型復甦風險
疫情 傳染病 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美國疫情】商界助抗疫 沃爾瑪要求顧客戴口罩

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月21日 時間19:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠疫苗】Moderna測試者親述副作用 一度入急症室
【新冠疫苗】Moderna測試者親述副作用 一度入急症室
【新冠疫苗】牛津首階段人體測試 疫苖效果正面
【新冠疫苗】牛津首階段人體測試 疫苖效果正面
【美國大選分析】民調史無前例大落後 特朗普捉錯用神（訂戶專享）
【美國大選分析】民調史無前例大落後 特朗普捉錯用神（訂戶專享）
【新冠疫苖】牛津及康希諾生物初報捷 一文看清副作用
【新冠疫苖】牛津及康希諾生物初報捷 一文看清副作用
新型冠狀肺炎全球疫情（07月21日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月21日 時間19:00）
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵