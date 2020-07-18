▲ 【新冠疫情】患者身上抗體快速消失 專家憂疫苗有效期短

多間藥廠全力研發新型冠狀病毒疫苖，希望打敗這場席捲全球的疫症，惟研究顯示，曾感染新冠病毒人士身上的抗體水平，隨時間快速下降，甚至消失。天然新冠病毒抗體持續時間短，有專家因而擔心，即使研發出疫苗，有效防護期恐很短暫。

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倫敦國王學院（King's College London）追蹤研究90名新冠肺炎患者身上的抗體反應，發現染疫後3周，抗體水平達到頂峰，之後急速減少。6成患者出現強烈抗體反應，但3個月後依然能維持的只得17%，部分個案中，抗體完全消失。

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加州大學細胞及分子藥理學教授克羅根（Nevan Krogan）表示，病人身上出現的抗體很快消失，這意味用疫苗刺激得出的抗體反應，亦有很大機會消退。

克羅根稱，抗體在人體維持的時間，不足以防止身體再受感染，若只維持3至6周，是不理想。

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加州科學院院長班尼特（Shannon Bennett）表示，抗體消退問題對疫苗發展有影響，若天然抗體亦無法產生或持續，疫苗不太可能輕易成功。

專家指，即使研發出疫苗，若疫苗提供的免疫力隨時間消失，意味要定期注射加強劑，像流感疫苗一樣。

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責任編輯：文青青

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