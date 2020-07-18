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【TikTok危機】Instagram擬推新功能「Reels」 試圖取替TikTok

金融經濟 10:36 2020/07/18

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抖音海外版TikTok正美國面臨審查。

抖音海外版TikTok在印度遭到封殺，同時面臨美國的審查。在此之際，據外電報道，Facebook旗下社交應用程式Instagram擬推出類似抖音的新功能「Reels」，試圖取代TikTok的地位。該功能據報將在下月登陸美國版本App。

報道指，Instagram 在去年11月開發Reels，並在巴西試推，至上月已將新功能引進法國與德國；上周則於印度啟動這項功能，時間點剛好就在印度封殺 TikTok等50多款中國應用程式之後。

Facebook發言人向外媒證實，Instagram將在未來幾周陸續內於美國等多個國家推出Reels功能。8月初Reels將拓展至包括美國、英國、日本、墨西哥以及其他50多個國家，但仍未知確切的推出時間。

TikTok的母公司字節跳動為中國公司，旗下的應用程抖音主要服務中國境內市場，而TikTok則為海外市場版本的抖音。TikTok屢遭質疑存在內容審查、並且有將資料洩露予中國政府的風險。

相關文章︰【TikTok】庫德洛：預期TikTok將脫離字節跳動　轉以獨立的美國公司運作

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