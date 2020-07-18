【美股收市】道指跌62點 伯南克與耶倫促加碼谷經濟

外界憧憬美國國會下周通過新一輪救市方案，惟美國消費數據不如預期，美股個別發展，道指受壓，納指則靠穩。聯儲局兩名前主席伯南克(Ben Bernanke)與耶倫(Janet Yellen)認為，美國國會應該通過更多刺激經濟法案，以應對疫情對經濟帶來的衝擊。

道指收報26671點，跌62點；標指收報3224點，升9點；納指收報10503點，升29點。串流服務供應商Netflix（美：NFLX）業績失望，股價跌近7%；思科則抽高2.1%，英特爾升1.5%。

美國白宮和國會正着手準備新一輪針對疫情的財政刺激措施，美國財長姆欽（Steven Mnuchin）表示，國會應該考慮，無條件寬免所有從支薪保障機制(PPP)取得貸款的小型企業償債責任 ; 當局將提出措施防止詐騙，他沒有提及具體計劃。



伯南克(Ben Bernanke)與耶倫在演講稿中警告稱，美國從疫情衝擊中恢復的速度可能緩慢，而且表現得參差不齊 ; 聯儲局可能會通過控制收益率曲線來幫助經濟，他們希望儲局對短期利率計劃提供更明確的指引。

美國7月份密歇根大學消費信心指數初值，從78.1跌至73.2，扭轉6月的漲勢，意味疫情惡化令之前經濟重開帶來的樂觀情緒幾乎消失。

美國單日新增確診77255宗新冠肺炎病例，創下紀錄新高。白宮首席傳染病專家福西(Anthony Fauci)認為，美國已經受到新冠病毒疫情重創，在重啟經濟的同時，必須有更佳的控制病毒能力。