【移民英國】持BNO家長最關注問題：子女如何享免費教育? 5大關鍵你要知



隨著《港區國安法》於本月初正式生效，英國宣佈延長300萬符合BNO資格港人居留期至5年，最快6年可申入籍。消息一出，「BNO」、「移民英國」的字眼成港人搜尋量極高的字眼。

提供英國升學、移民、居住置業支援顧問服務的Hopeland Academic 總監、有「大衞叔叔」之稱的姚大衞，自本月初《港區國安法》於正式生效以來，已收到海量家長對BNO資訊的查詢，他綜合絕大部份家長最關注的問題，原來都是有關英國的免費教育福利，究竟持BNO港人的子女在英國升學有何需要注意之處﹖是否真的可享盡免費教育福利﹖就由大衞叔叔向各位講解一下：

▲ Hopeland Academic 總監姚大衞指公司最近接獲很多家長查詢



1.孩子有沒有免費教學？

答：BNO持有人子女可報讀公立學校，18歲或以下子女可以享有免費教育（政府公立學校）；如入讀大學亦有機會減費。



2.英國的學制是怎樣?

答：英國推行義務教育，為5歲至18歲的孩童提供13年免費教育；學生5歲開始就讀year 1，完成6年小學課程後，於year 7至 year 13期間就讀中學， 完成7年中學課程。由於香港小一入學年齡為6歲，因此學生在銜接到英國學制時可能會升讀高一年級。英國學校一般會視乎學生程度及情況給予一年差異的酌情權。

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3.由英國政府開辦的公立學校怎樣劃分?

答:英國政府開辦或資助的公立學校State School，可細分為5款學校， 各有微妙分別；Faith School 為宗教學校，而Free School是較新設立的教學機構，和建基於現有社區學府的Academy School一樣有教無類，不設入學試，打算入讀Grammar School的學生則需要先通過内部評核試。另外，State Boarding School是唯一為學生安排寄宿的政府學校，但學生必須向校方提供合理的寄宿理由，例如雙親都不在英國。

4.怎樣才可以入讀英國政府學校?

入讀英國政府學校需要先合符特定資格。英國本地居民，或是持有效Work Visa或Study Visa的簽證人，其18歲或以下的子女皆能以申請為Dependent（受照顧者）身份在英國享有此免費教育福利。由於校網以地區劃分，家長可到所屬市政地區辦事處查看該區的學校並申請入學，申請政府學校，家長需要出示住址證明，例如Council Tax、水費單、電費單等。

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5.英國有那些好校網?

根據英國《星期日泰晤士報》的學校排名公布，整合了英國最佳前十所公立學校的校網表作參考：

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家長在安排子女入學的時候，也可參考英國知名報章《每日電訊報》 Telegraph 公布的學校排名及Ofsted評核報告，為子女報讀心儀學府。家長如果對個別學校有興趣，不妨瀏覽學校網址了解有關的收生標準、教育方針及課程等資訊。

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