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【筍盤推介】 樓齡9年屋苑擁大會所 呎價唔使9千蚊

股樓投資 01:35 2020/07/18

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本港疫情再現第三波爆發，樓市備受不利因素夾擊，最近買家入市意欲稍為下降，業主的議空間也回升。對有自住需要的準買家來說，現在是個不錯的入市良機。以下介紹位於元朗洪水橋尚城8座中層F室，屋苑樓齡只有9年，單位非常新凈，外連露台，叫價660萬元，實用面積呎價僅8,707元。叫價較屋苑較同屋苑呎價平3.6%，同時也較銀行估價低63萬元，適合換樓人士。

 

【樓市心理戰】業主腳軟減價　夫婦大膽還價成功購葵涌廣場慳左36萬

放盤詳細資料如下：

物業地址：
 		 洪水橋-尚城8座中層F室(物業編號: M300234263)
 
實用面積: 758平方呎
間隔： 3房
叫價: 660萬元
賣點：
 
  • 單位裝修新凈，不用花費太多裝修
  • 實用3房，擁開揚景觀
  • 由屋苑前往街市只需6分鐘，8分鐘可到輕鐵站
  • 屋苑環境清靜，擁6萬呎園林會所
  • 寵物友善屋苑
  • 實用面積呎價僅8,707元
  • 單位叫價較銀行估價平63萬元
  • 較同屋苑呎價平3.67%

【新盤出擊】疫情大爆發新盤開價仍進取 新地屯門御海灣首批折實呎價達1.79萬元


有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/2AXbkJL

以下為單位相片：

尚城樓齡只有9年

客廳外連露台，十分光猛

房間設有窗檯位置

【靚屋全面睇】帶你參觀祥益汪敦敬逾億名鑄複式豪宅 270度近距離盡覽維海（有片睇）

廚房感覺新凈

浴室附設浴缸而不是淋浴間

【樓市現象】呢位嘉亨灣業主真好人 助年輕客完上車夢減價100萬元

 

．以上資料由美聯物業提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

 

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撰文 : 陳詠妍

元朗 美聯物業 洪水橋 疫情 估價 放盤

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