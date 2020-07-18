3萬億金融帝國逐步歸零 明天系因何解體？

華夏人壽、天安財險等明天系旗下九間內地金融機構昨日被中銀保監及中證監接管，為繼包商銀行被中銀保監接管後，明天系內再有金融機構被處置，其中單計華夏人壽總資產已超過6000億元（人民幣，下同），而包商銀行當時僅有2000多億元，反映出今次行動範圍之廣及規模之大。

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事實上，明天系接近由零開始，至規模高達至少3萬億元的金融帝國，再到現時逐步解體，不足30年。本文嘗試簡述明天系的發展過程，並分析其瓦解的原因。

長居香港四季酒店的明天系幕後掌舵人肖建華2017年初被內地「強力部門」「勸返」國內配合調查其「經濟犯罪」，消息轟動中港，甚至惹來內地部門是否來港跨境執法的爭議，其後肖建華在明報頭版刊出署名聲明，稱「不存在被綁架回內地」。2018年6月英國金融時報指，肖建華被扣留在上海，並與當局合作，出售明天系資產，預期資產處理過程將持續逾3年。

據內地傳媒統計，肖建華回國前，旗下明天系帝國規模於2016年底曾高達3萬億元人民幣，當中包括44家金融企業，分別為17間銀行、9間保險公司、8間券商、4間信託公司、3間基金公司、2間期貨公司，以及1間金融租賃公司。另外，明天系足跡亦涉及多間中港上市公司，包括首鋼資源 （00639） 、中策集團 （00235） 等港股。

由銀行到券商再到保險 再回歸銀行

綜合傳媒報道，肖建華於其妻子周虹文的家鄉內蒙古發跡，其金融帝國版圖發展可分成五個階段：

第一階段：1998年至2001年，趁第一輪城商行改制，明天系入股包商銀行、泰安銀行等。

第二階段：2001年至2004年，明天系趁金融分業經營改革，以及A股熊市時期多間券商陷入破產邊緣時，入股恆泰證券、太平洋證券、新時代信託、新華信託等多間金融機構。

第三階段：2005年至2006年，由於中國加入《巴塞爾協定》，銀行需於2006年底前滿足資本充足率要求，城商行出現增資擴股潮，明天系在這段期間入主哈爾濱銀行 （06138） 、濰坊銀行等。

第四階段：2006年至2009年，此前未涉足保險業的明天系相繼入股天安財險及天安人壽，並籌辦華夏人壽。

第五階段：2010年後，在農商行改制期間，明天系先後入股瀋陽農商行及北京農商行。

不過，肖建華其後被指涉及「經濟犯罪」，有份造成2015年中國股災，而且涉及洗錢、貪污等指控，再加上2016年中國金融監管部門強調要打擊金融亂象後，金融控股集團成為打擊重點之一， 均使明天系難以翻身，最終難逃解體命運。

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