【至叻板塊】板塊輪流轉　最強勢股都有生鏽一日

中芯國際（00981）回歸A股後，各個板塊表現彷如隔世，之前愈是反地心吸力的板塊，撻得愈甘。一綫科網股居然搖身變成「生鏽關刀」，打入五大跌幅榜內。

最明顯，今周大市沽壓來自獲利盤，投資者在高位索性要錢唔要貨，一綫科網板塊的平均一周跌幅達7%，當中美團點評（03690）、小米集團（01810）跌得最多，同樣插水8.2%，美團更一口氣失守200元關口。且看8月入恒指可否帶美團、小米及阿里再創高峰！

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其次，被喻為「牛市風向標」的中資券商股，一樣捱沽，平均下跌7.9%，中信證券（06030）、光大證券（06178）及廣發證券（01776）表現最差，一周跌幅均在10%以上，惟股價仍算是相對高位。

反之，上周最肉酸的板塊居然跑出，主要因當局放寬內地人出入境措施，讓市場憧憬內地賭客將重臨澳門，以致今周賭業股沒有再受「疫情第二波」影響。

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賭業股平均漲幅為5.5%，屬今周至叻板塊。銀河娛樂（00027）和澳娛（00880）均有8%以上升幅，其次才是永利澳門（01128）升7.5%。

值得注意是，國內保經濟，加上水災重建，預料對基建設備有一定需求，春江鴨趁淡市落釘，整個板塊平均漲幅3.8%，中聯重科（01157）上升7.4%。

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