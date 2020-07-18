中芯、君實科創板上市爆升 還有哪些股份要「回A」？

▲ 中芯國際、君實生物科創板掛牌首日，股價均錄倍升。

君實生物 （01877） （滬：688180）、中芯國際 （00981） （滬：688981）月內相繼登陸上海科創板，掛牌首日均爆升逾倍，漲幅驚人。若以最新收市價計算，君實A股較H股溢價1.6倍，中芯A股則較H股溢價1.9倍，顯示其在科創板估值遠較港股高。

事實上，兩股在正式掛牌前，港股股價已率先起動，至掛牌日前1個月，中芯股價屢創新高，港股股價曾高見44.8元，1個月內累升1倍；君實同樣創新高，H股股價在科創板上市首日曾高見67元，此前1個月股價累升逾2成。

事實上，中芯因挾半導體「國產替代」概念，君實因研發實力雄厚，在A股受到追捧。本港陸續亦有公司宣佈有意回歸科創板上市，接下來兩間藍籌公司、兩間生物科技公司表現也值得留意。

股份 宣佈有意回A日期 科創板上市進度 自宣佈回A後表現 科創板掛牌前1個月表現 科創板掛牌首日表現 中芯國際 （00981） （滬：688981） 2020年5月5日 已上市 90% 102% 202% 君實生物 （01877） （滬：688180） 2019年4月30日 已上市 53% 22% 172% 吉利汽車 （00175） 2020年6月17日 計劃在科創板上市 34% - - 石藥集團 （01093） 2020年5月27日 計劃在科創板上市 14% - - 康希諾 （06185） 2019年10月14日 中證監同意股票註冊 436% - - 復宏漢霖 （02696） 2020年3月30日 計劃科創板上市 54% - -

事實上，上述股份自宣佈有意回歸科創板上市後，股價均錄不俗升幅，後市能否再複製君實、中芯強勢，投資者不妨多加留意。

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編輯：陳健婷