中芯、君實科創板上市爆升 還有哪些股份要「回A」？

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【新股IPO】泰格醫藥A股市值約900億 中央結算、高瓴資本有份持股
君實生物 （01877） （滬：688180）、中芯國際 （00981） （滬：688981）月內相繼登陸上海科創板，掛牌首日均爆升逾倍，漲幅驚人。若以最新收市價計算，君實A股較H股溢價1.6倍，中芯A股則較H股溢價1.9倍，顯示其在科創板估值遠較港股高。
事實上，兩股在正式掛牌前，港股股價已率先起動，至掛牌日前1個月，中芯股價屢創新高，港股股價曾高見44.8元，1個月內累升1倍；君實同樣創新高，H股股價在科創板上市首日曾高見67元，此前1個月股價累升逾2成。
事實上，中芯因挾半導體「國產替代」概念，君實因研發實力雄厚，在A股受到追捧。本港陸續亦有公司宣佈有意回歸科創板上市，接下來兩間藍籌公司、兩間生物科技公司表現也值得留意。
|股份
|宣佈有意回A日期
|科創板上市進度
|自宣佈回A後表現
|科創板掛牌前1個月表現
|科創板掛牌首日表現
|中芯國際 （00981） （滬：688981）
|2020年5月5日
|已上市
|90%
|102%
|202%
|君實生物 （01877） （滬：688180）
|2019年4月30日
|已上市
|53%
|22%
|172%
|吉利汽車 （00175）
|2020年6月17日
|計劃在科創板上市
|34%
|-
|-
|石藥集團 （01093）
|2020年5月27日
|計劃在科創板上市
|14%
|-
|-
|康希諾 （06185）
|2019年10月14日
|中證監同意股票註冊
|436%
|-
|-
|復宏漢霖 （02696）
|2020年3月30日
|計劃科創板上市
|54%
|-
|-
事實上，上述股份自宣佈有意回歸科創板上市後，股價均錄不俗升幅，後市能否再複製君實、中芯強勢，投資者不妨多加留意。
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編輯：陳健婷