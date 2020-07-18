  • 30°C
香港時間 : 2020718日 (六) 09:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

中芯、君實科創板上市爆升 還有哪些股份要「回A」？

金融經濟 09:00 2020/07/18

分享：

中芯國際、君實生物科創板掛牌首日，股價均錄倍升。

君實生物 （01877） （滬：688180）、中芯國際 （00981） （滬：688981）月內相繼登陸上海科創板，掛牌首日均爆升逾倍，漲幅驚人。若以最新收市價計算，君實A股較H股溢價1.6倍，中芯A股則較H股溢價1.9倍，顯示其在科創板估值遠較港股高。

事實上，兩股在正式掛牌前，港股股價已率先起動，至掛牌日前1個月，中芯股價屢創新高，港股股價曾高見44.8元，1個月內累升1倍；君實同樣創新高，H股股價在科創板上市首日曾高見67元，此前1個月股價累升逾2成。

事實上，中芯因挾半導體「國產替代」概念，君實因研發實力雄厚，在A股受到追捧。本港陸續亦有公司宣佈有意回歸科創板上市，接下來兩間藍籌公司、兩間生物科技公司表現也值得留意。

股份 宣佈有意回A日期 科創板上市進度 自宣佈回A後表現 科創板掛牌前1個月表現 科創板掛牌首日表現
中芯國際 （00981） （滬：688981） 2020年5月5日 已上市 90% 102% 202%
君實生物 （01877） （滬：688180） 2019年4月30日 已上市 53% 22% 172%
吉利汽車 （00175） 2020年6月17日 計劃在科創板上市 34% - -
石藥集團 （01093） 2020年5月27日 計劃在科創板上市 14% - -
康希諾 （06185） 2019年10月14日 中證監同意股票註冊 436% - -
復宏漢霖 （02696） 2020年3月30日 計劃科創板上市 54% - -

事實上，上述股份自宣佈有意回歸科創板上市後，股價均錄不俗升幅，後市能否再複製君實、中芯強勢，投資者不妨多加留意。

相關文章：

【科創板】康希諾生物股價跌逾半成　登陸科創板獲批（第二版）

【中芯科創板】中芯國際A股首掛全日升兩倍　國信：比貴州茅台珍貴（第二版）

君實生物科創板上市曾爆升近3倍 最近價較H股溢價2倍

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

編輯：陳健婷

香港股票 復宏漢霖－Ｂ（02696） 康希諾生物－B（06185） H股 A股 科創板 石藥集團（01093） 中芯國際（00981） 吉利汽車（00175） 君實生物（01877）

上一篇文章

【新股IPO】泰格醫藥A股市值約900億 中央結算、高瓴資本有份持股

下一篇文章

Netflix上季多賺1.7倍股價仍急瀉 對科網股有何啟示？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】道指跌納指升　恒指夜期收市升9點（不斷更新）
【恒指夜期】道指跌納指升　恒指夜期收市升9點（不斷更新）
【口罩供應】AEON售UNICHARM超立體口罩　抽籤結果今日出爐（附結果連結）
【口罩供應】AEON售UNICHARM超立體口罩　抽籤結果今日出爐（附結果連結）
國泰疫市推外賣業務　40元想食飛機餐不是夢？
國泰疫市推外賣業務　40元想食飛機餐不是夢？
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【疫情大爆發】大家樂下午5時起供應晚市外賣　譚仔KFC元氣推不同外賣優惠
【疫情大爆發】大家樂下午5時起供應晚市外賣　譚仔KFC元氣推不同外賣優惠
【中美角力】橋水達利奧警告中美經濟戰可變真正戰爭　以二戰為鑑
【中美角力】橋水達利奧警告中美經濟戰可變真正戰爭　以二戰為鑑