【港區國安法】陳茂波致函歐達禮 強調中央「四大承諾」保障外資

▲ 陳茂波致函予證監會總裁歐達禮，強調港區國安法不影響金融市場。

港區國安法通過後，有企業部署撤離香港，當中更有投行擬將辦公室移遷至新加坡。網上流傳一封由財政司司長陳茂波寄給證監會行政總裁歐達禮（Ashley Alder）的信件，重申政府承諾會捍衞金融體系的完整性，維護香港的繁榮與穩定；並引述中央的「四大承諾」，稱不會改變香港金融體系，外資權益會繼續受到保障。

陳茂波在信中稱，港區國安法旨在維護國家安全和恢復社會秩序，使香港在一國兩制下繼續繁榮發展。 自國安法實施以來，金融市場和聯繫匯率制度繼續正常運作。他續指，港元匯率一直保持穩定，並保持強方保證附近；銀行存款在過去幾個月中繼續增加。

金融機構和市場參與者的普遍認為，港區國安法將有助於確保安全、穩定和有序的經營環境，這對於香港作為國際金融中心的持續發展至關重要。

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他又再次強調，國安法僅針對嚴重危害國家安全的極少數人。他表示︰「對於守法的金融機構及市場從業者，該法律無意影響其開展業務的方式，參與市場活動或調動資本。」

他續指，國安法不會影響到企業處理其數據資料的方式，也不會影響個人、組織或企業與外國同行之間的正常交流活動。對於金融界的日常營運而言，一切照舊。

重申中央「四大承諾」

陳茂波在信中以列點形式，重申引述中央政府就着國安法的四大保證。

不會影響香港人根據《基本法》以及適用於香港的國際公約的有關規定所享有的合法權利和自由；

不會影響香港的司法獨立性，並明確規定了普通法體系中法治的重要原則；

香港現有的高度自治，法律制度和資本主義制度將保持不變，外國投資者的合法權益將繼續受到保護；

不會以任何方式改變香港貨幣和金融體系的基本面︰將保持聯繫匯率制度，並且據《基本法》保障資本的自由流動。

展望未來，香港政府將繼續努力為投資者和市場參與者提供世界一流的監管框架和商業環境。 陳茂波更在信中尾段提到，請隨意分享信件予其他「對香港穩定與繁榮感興趣的朋友」。

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