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反修例疫情夾擊 豐樹北亞：零售市道艱難但無意售又一城

金融經濟 12:00 2020/07/18

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豐樹北亞又指，會繼續關注香港、特別是港區國安法實施後及被美國撤銷特殊待遇的事態發展。

九龍塘又一城去年因嚴重破壞而停業3個月，今年爆發的新冠肺炎疫情，影響其營業及租務收入。持有又一城的新加坡豐樹北亞商業信託表示，新冠肺炎疫情持續，零售及餐飲商戶的營運前景仍然艱難，明言不利又一城來年的續租率及或續租租金，表現將按年下降，但目前無意出售又一城。

豐樹北亞商業信託（Mapletree North Asia Commercial Trust）舉行股東周年大會，提及基金主要持有的又一城最新情況。截至3月底止財年，又一城的出租率99.8%，較去年同期下跌0.2個百分點，主因期內有同一集團旗下的2間店舖租約提早完結。

撇除停業的3個月，又一城上個財年的人流按年下跌18.7%，零售銷售按年減少18.1%。

豐樹北亞：若港金融中心受挑戰  影響在港外商業務

豐樹北亞又指，會繼續關注香港、特別是港區國安法實施後及被美國撤銷特殊待遇的事態發展。但目前而言，香港作為亞洲最重要的金融中心的地位仍然難以動搖，否則對很多在本港經營的外國業務都會有重大影響。

信託又指，零售前景仍然有挑戰性，但又一城仍然是重要的資產，目前並無計劃出售有關資產。而且，又一城鄰近九龍塘民居，主要的零售銷售由本地客帶動，而中國內地旅客的貢獻低於10%。

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