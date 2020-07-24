【渴望一切頭頭是道@iM網欄】脫髮問題不分男女 養髮湯包：香港人的救星

自從這個專欄面世後，很多朋友都有給意見，他們問為何不從頭髪開始講，今次就由頭髮開始。相信最多人關心頭髮的問題，就是「脫髮」。據調查顯示，中國有超過兩億人被脫髮問題困擾，而且年齡層比以前更闊，漸趨年青化，更不分男女，脫髮問題已漸趨普及，有些大學生開始選購脫為主的洗髮水，可想而之，脫髮產品市場非常大！

我從事髮型與美容行業的生意，對脫髮問題及防脫產品一向都有研究，所以都有些少心得！經常同廠家研發新源料及更顯著的防脫效果。男士方面會比較有優勢，因為有藥物可以服用，至於女士只能夠靠一些營養品及一些湯水保養！講開湯水，機緣巧合下，公司今年也出品兩款湯包，都以補身、補氣、防脫髮為止主。

這幾年，好多客人從報章上得到一些生髪及烏髮的湯水小知識，材料大多以黑豆、黑芝麻、何首烏為主，她們問我是否有作用，由於我不是湯水專家，所以不敢亂答。就轉去問懂藥材的一位客人，他就是協德榮蔘茸藥行的老闆潘先生Anthony ，他說當然不能飲過一兩次就會有功效，保持定期飲必定會有效果及對身體都是一個不錯的保養。

興之所至，我就大膽問他合作事宜。協德榮是扎根香港超過一百年的老字號。有信譽保證，hair corner是本地超過30年的髮型屋，大家都是香港創立的品牌，為何不可以來一個有意義及有趣味性的跨界合作呢!經過一次暢談，一拍即合，變為合作夥伴，推出兩款防脫養髮湯包：何首烏同黑豆口味，成分同營養資料包裝上都有詳細列明。配合香港的繁忙急速節奏，養髮湯包大大方便了上班一族，只需簡單「番熱」就可以飲用，慳了不少時間，又可以改善脫髮問題，一舉兩得。

脫髮問題不分男女：一般受到遺傳基因問題，男的地中海、M字額。女的法線高或向後移、頭頂髮量稀薄，整體面形受到影響，當藥物及補充品都不能解決的時候，想立即改善就只有一個方法，選擇去植髪！是微創手術的一種，將背面頭髮毛囊移植到有需要位置，現時技術已經越來越成熟，效果顯著。

因應市場需要及好奇下，去年到日本考察一間市場佔有率超過50%的植髪醫院，後來更成為了合作夥伴，一起在香港開設植髪醫院！其實脫髮危機已年輕化，年輕一輩為了改變面形，都會選擇進行微創手術，效果持久滿意。但老實講，固本培元，防脫更為根本。以香港人日常生活的陋習：夜生活更為致命傷，遺傳性基因多種因素影響，更需要注重頭皮嘅保養：防止頭皮老化、緊緻頭皮彈性、減少頭皮屑、平衡頭皮油脂分泌等。健康頭皮既保養比頭髮更重要。！

作者_亂髮隨筆簡介 細個讀不成書，聽阿媽話學門手藝，將來點都搵到食。從學師仔到開一間細細髮型屋，發展到今天商業，藝術，美容養生於一身，中間過程堪過關斬將，身心磨練。

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