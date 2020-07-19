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愛爾蘭沿海島嶼憑影片導覽　以逾4500萬元售出

環球政經 23:01 2020/07/19

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買地如網購，有富豪即使沒有實地考察，但憑影片導覽，都花550萬歐元（約4878萬港元）購買愛爾蘭西南海岸佔地64公頃的私人島嶼「馬島」（Horse Island）。

島上環境（網上截圖）

島上亦有3個沙灘，由影片可見，沙灘佔地也頗大。（網上截圖）

綜合外媒報道，總部位於倫敦的蒙塔古房地產（Montague Real Estate）行政總財Thomas Balashev表示，在新冠肺炎疫情期間，有關該島的影片導覽被一位不具名的歐洲富豪看過後，於7月拍板決定購買。

島上共有7個房地產、3個海灘、設有私人碼頭、停機坪、健身室，網球場等設施。該島擁有自給電力、供水和污水處理系統。此外，這個島也是海豹及其他野生動物的家園。

網上設有網球場等娛樂設施。（網上截圖）

報道就提及，該名富豪是透過影片，看到島上所有風景和設備後，認為這些都符合自己的理想景色，因此才會下手購買。

據指，「馬島」於1841年人口高峰時達137人，大多數居民主要從事礦業工作，至1965年，所有居民都已離開。於1980年代，「馬島」被德國健身專家Gert Kolbel購買並翻新。至最近的擁有者為2007把該島買下並花錢翻新，於2008年把「馬島」以675萬歐元出售，在稍早前降至550萬歐元出售。

屋內裝修也以簡約為主。（網上截圖）

島上設有碼頭。（網上截圖）

 

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