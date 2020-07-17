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【美國大選】Kanye West正式報名角逐美國總統

環球政經 21:35 2020/07/17

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上周美國黑人饒舌歌手Kanye West正式宣布，將會參與美國總統選舉，日前又傳出退選消息，不過仍趕在周三（15日）最後期限前遞交申請表。俄克拉荷馬州選舉委員會周四（16日）證實，Kanye West已正式報名參選總統。

據報Kanye於本周三填寫並提交了美國聯邦選舉委員會的1號表格，正式參加美國總統大選，同時支付了3.5萬美元的申請費用。當地選舉委員會發言人稱，當天是在該州總統大選參選人登記的最後期限，同一天包括Kanye West在內，有3名獨立參選人支付了申請費。

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此前曾傳出消息稱，Kanye的競選策略顧問克萊默（Steve Kramer）向當地媒體《Intelligencer》爆料稱，「他出局了（He's out）」。在此之前，Kanye已經錯過了多個州的登記期限，俄克拉荷馬州是他完成參選登記的第一個州。

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撰文 : 國際組

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