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【投資小知識】贏在起跑綫　學揀體育用品股

股樓投資 05:27 2020/07/19

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內需股近期再掀炒風，食品飲料及衛生用品股輪流炒起，僅剩體育用品股未炒起。惟行業龍頭安踏體育（02020）上周發盈警，公司預料上半年純利將按年下跌不超過25%，下跌原因主要為安踏品牌及其他品牌產品銷售受疫情影響。股份將於下月公布業績，其他同業如李寧（02331）等，也將陸續派成績表，如何分辨企業好壞，將成揀股主要因素，本文將會教大家三大分析業績秘訣。

1. 存貨周轉天數
存貨周轉天數是指公司在購入貨品直到全數出售前，貨品有一段時間需要存倉，所有公司希望能在最短的時間內把貨品出售再購入新貨品，不但能增加銷售利潤還可以減少一些不必要的費用，如管理費和存庫費等。

當一間企業的存貨周轉速度較高，證明了該企業的存貨流動性強。但要留意，存貨周轉速度過高時，亦有可能是因為該公司的存貨量不足，導致其供應不足以應付需求，減少銷售的機會。而存貨周轉速度愈快即是存貨周轉天數愈少。行業今年受疫情影響，相信周轉天數勢必增加，可以揀相比之下，存貨周轉天數增加得較少的股份。

相關文章：【投資小知識】股權激勵法　分股份好過現金？

2. 應收帳款周轉率
應收賑款周轉率又稱收帳比率，用於量度企業應收帳款流動性的指標，指在一定的時期內（一般為一年）應收帳款轉為現金的平均次數。由於企業的分銷商遍布全國，必需要等分銷商把全部貨品售出後才能收回現金，貨品賣出至收回現金的期間，企業便會把帳款紀錄在應收賑款。因此收回帳款速度愈快，代表公司在資金使用上的效率愈高。

如應收帳款周轉率愈高，證明收帳時間愈快。相反，如周轉率低，公司所需的資金便會呆滯於應收賬款上，影響正常的資金流動。

3. 同店銷售增長
同店銷售是指同一間店舖在某段時間的銷售額，以月份、季度等等作為單位，衡量一間店舖在固定的運營成本下，比較每間店舖在每年的銷售額增長與否，從而判斷該店期間內的盈利或損失。投資者可用作衝量該公司的前景和回報是否樂觀，從而決定投資該公司。

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撰文 : 古植平

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