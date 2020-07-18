【芳香滿溢@iM網欄】 治療《雖然是精神病但沒關係》男女主角 聞香氣及愛的力量能驅除心魔

《雖然是精神病但沒關係》由於是男神金秀賢退伍後的回歸作，所以備受觸目。目前劇集已播出8集，但叫好不叫座。

韓國電視劇常以「反社會人格障礙」為題材，《雖然是精神病但沒關係》的女主角高文英（徐睿知飾），亦被形容為患上反社會人格障礙。然而，劇情看了一半，我認為高文英並不具有反社會人格，也沒患上精神病，她只是備受童年陰影困擾，患上童年創傷症候群。除了女主角外，男主角文江太（金秀賢飾）亦被童年陰影所折磨，令他無法過正常生活。

女主角高文英是童話書作家，她的作品卻極度暗黑，態度傲慢且目中無人。男主角文江太，因肩負照顧自閉症哥哥的責任，一直過著居無定所的生活。高文英晚上經常發惡夢，夢見母親鬼魂纏繞，童年時母親不讓她剪掉長髮、也不讓她與男生親近......午夜夢迴，她只有痛哭難過。男主角也因為曾對媽媽承諾要一生照顧哥哥，承受巨大壓力。每當念及母親，只想到媽媽不愛自己。當女主角感受到男主角的關懷，無論是下廚做飯或是送「惡夢娃娃」伴入睡，對她而言都是前所未有的感覺。當惡夢再來，不同的是被他緊緊抱著，不經不覺就被治療了，她開始想「放下」過去。男主角也一樣，在協助女主角釋懷的同時，也看到母親對自己的愛。眼淚掉下後，人也自在多了！男、女主角就在「覺醒」下，步出童年創傷的陰影。

被童年陰影折磨的人，童年時或多或少受過父母的傷害，久而久之形成了扭曲的思想、價值觀，影響生活、工作以至人際關係。年紀少時無力反抗，長大了任由思想控制自己。要療癒這種心靈創傷，必須讓患者意識到，只有自己才能真正保護自己。必須站起來停止繼續被傷害。透過香氣、按摩就能慢慢驅除心魔。

人們很難去改變父母，但卻可以改變心態，強化心靈。高地杜松（Mountain Juniper，Juniperus Communis var Montana ）與永久花(Immortelle，Helichrysum Italicum )是兩種適用於童年陰影及心靈創傷的精油，很多時帶有童年創傷的人，都會對這兩種精油特別有反應。由於高地杜松氣味清新，臨睡前在睡房使用電香薰爐，滴數滴高地杜松精油，讓香氣瀰漫於空氣中。至於永久花，會在10ml植物油（任何一種都可以）中，加入4-5滴高地杜松及永久花的混合油，將之調配成按摩油，塗抹於胸口，以芳療的力量療癒創傷。

高地杜松生長在海拔1000公呎以上的高處，氣味較甜，非常溫和。心理療效方面 ，適合用作處理童年陰影，可拔除深植於體內多年的刺。至於永久花，它的去瘀及療愈傷口力量驚人，當然包活心靈創傷。塗調配好的按摩油於胸口，會令情緒得以舒緩，會有放開無法享有父母的愛的悲情，放開必須孝順父母的迷思、放開與父母有緣無份的遺憾......原諒父母的不完美，也原諒自己的無能為力。很多時當你不再執著要去療癒時，「療癒」就發生了！就像男女主角因為得到愛而被療愈。不讓童年傷害跟著一輩子的方法，就是與人接觸及吸聞香氣，人與人之間的支持，能夠促進大腦分泌催產素 (Oxytocin)，讓心情變好，也降低身體壓力反應。

作者_慧雅簡介： 嗅覺與記憶間存在著密切聯繫，嗅覺喪失是阿茲海默症的病徵。吸聞香氣可令嗅覺更靈敏，精油同時傳遞愛與感謝訊息，亦傳達心意，身心愉悅。

慧雅，香薰治療師，曾在《爽報》、《頭條日報》撰寫香薰專欄，亦出版《油之美麗密碼》一書，謹以「香氣」會友。

更多芳香滿溢@慧雅的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！