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【疫市營商】HKTVmall訂單急增 短期上調送貨運費至800元

股樓投資 00:05 2020/07/18

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疫情大爆發，每日都新增數十宗本地個案，人心惶惶。大家為減少外出，即使購物也多了選擇網購，對於部份網店來講甚至是有生意都「做唔」，因為一直以來，網購遇到最大的問題就是在物流上。

香港電視（01137）旗下的HKTVmall是本最大型的網購平台，公司公布由於近日訂單急增，自7月17日凌晨起將調整單一訂單免運費安排，普通會員及VIP會員送貨免運費金額一律上調至800元，門市自取門檻上調至200元；未買滿以上金額，運費劃一收費80元。

HKTVmall表示，是次短期改動可減輕派送團隊的壓力，加快處理積壓的訂單，普通及VIP會員門檻劃一上調，是希望所有香港人在疫情期間都可使用其服務。

對於調整運費，網民反應各異，有的鬧爆加運費，甚至說在臨近12點前正在落單之際，突然連接不上，變相要付較高的運費；不過亦有些人大表明白，亦說運輸業不能在家工作，故暫時上調運費亦好合理。

 

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撰文 : 張以正

香港股票 王維基 香港電視（01137） HKTV HKTV Mall

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