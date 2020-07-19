【最黑暗的魚】深海魚如何偽裝消失？　皮膚只反射0.04％的光

有科學家發現至少有16種深海魚類的皮膚能吸收超過99.5％的光，其中一種「超黑魚」更只反射0.04％的光，加試深海幾乎沒有陽光，能讓牠們能在深海中偽裝消失，減低被捕獵的機會。

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杜克大學（Duke University）生物學研究人員，分兩次在墨西哥灣和加州蒙特利灣的水域收集了18種深海魚。研究發現，當中有16種的皮膚能吸收超過99.5％的光，反射率少於0.5％。

其中有一種比高爾夫球座還短的琵琶魚的皮膚能吸收最多光，只會反射0.04％的光，成為「超黑魚」。研究人員指，這些深海魚的顏色甚至比人造的黑色更深。

「超黑魚」如此深黑，是因為魚皮下有著緊緊堆積的黑素體，幫助其皮膚吸收光而不是反射光。

研究人員認為，有關發現可有助研發價格低廉的和更耐用的超黑材料，以應用於相機和望遠鏡內的光學技術，以及偽裝技術。

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